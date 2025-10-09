Las curiosidades de la elección del Vía Crucis del Consejo 2026: turno para el Domingo de Ramos once años después

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de la Hiniesta, presidirá el Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías de Sevilla del próximo año, una designación que arroja una serie de datos (todos ellos sin contar el frustrado Vía Crucis de la Fe de 2013) para los más amantes de las estadísticas y con respecto a la historia de este culto cuaresmal que cumple ya medio siglo desde su institución allá por 1976, cuando precisamente un crucificado, el Cristo de las Misericordias de Santa Cruz, fue trasladado a la Catedral para presidir este rezo.

La principal novedad es que una imagen del Domingo de Ramos vuelve a ser protagonista de este acto once años después, convirtiéndose en el periodo más prolongado con respecto a la ausencia de una hermandad de esta jornada en el Vía Crucis. La última vez que una cofradía del domingo de palmas resultó designada fue la hermandad de la Cena, que participó en el Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia en 2015. Todavía faltan por ser nombradas las hermandades de Jesús Despojado y La Paz, exceptuando el Señor de la Sagrada Cena. La jornada que le toma el relevo al Domingo de Ramos es el Jueves Santo, puesto que desde 2017 no es elegida una talla de este día (Señor de la Oración de Montesión).

Además, se trata de la tercera imagen de Antonio Castillo Lastrucci que preside este acto, y prácticamente consecutivas en el tiempo con un año de diferencia entre sí: primero fue el Señor del Soberano Poder en su Prendimiento, en 2022, el Señor de la Redención, en 2024, y en el 2026, el Cristo de San Julián, que todo hace indicar que no saldrá en su anual Vía Crucis de finales de enero por las calles de la feligresía, acto que se desarrolla "si las circunstancias lo permiten", según se recogen en las Reglas. Este vía crucis es el más antiguo de los que se celebran en la ciudad de manera ininterrumpida, desde 1963. Como curiosidad, se cumplirán cincuenta años del acompañamiento musical ininterrumpido de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal.

En otro orden de particularidades, un crucificado volverá a presidir este vía crucis tres años después, toda vez que lo hiciera en 2023 el Santísimo Cristo de las Almas de la hermandad de Los Javieres. Aunque no se harán esperar las cábalas acerca del formato en que será trasladado el Cristo de la Buena Muerte, la corporación dispone de unas andas que permiten la contemplación más cercana y directa de la imagen, en posición horizontal.