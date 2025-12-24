Daniel Pastor y Enrique Guevara, pregoneros del XLI Anuncio de la Semana Santa en Nervión

El XLI Anuncio de la Semana Santa en Nervión, que organiza la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Sed y que se celebrará el próximo 14 de marzo, contará como pregoneros con Daniel Pastor López y Enrique Guevara Pérez, dos destacados nombres del ámbito cofrade y de la comunicación.

En primer lugar, intervendrá Daniel Pastor López (31 años), periodista y miembro del gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla, con experiencia en distintos programas de televisión a nivel nacional y autonómico. Cofrade comprometido, es hermano de varias hermandades, entre ellas la Hermandad de la Sed de Nervión, a la que pertenece desde hace 14 años, habiendo dirigido su anuario ‘Hermanos’ y ocupando actualmente el cargo de Diputado de Secretaría. Cada Miércoles Santo realiza su estación de penitencia en el cortejo de Santa María de Consolación Madre de la Iglesia. Ha sido pregonero de la Juventud Cofrade de Úbeda y de la Semana Santa de San José de la Rinconada.

Seguidamente, tomará la palabra D. Enrique Guevara Pérez, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y directivo del sector comercial. Hermano de El Silencio y del Gran Poder y la Macarena de Madrid, cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito cofrade, habiendo formado parte del Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías de Madrid y colaborado en la organización del Vía Crucis de la JMJ 2011. Destacado investigador y escritor, colabora desde hace dos décadas con el Boletín de las Cofradías de Sevilla y es autor de diversas publicaciones sobre la Semana Santa, además de haber recibido importantes premios por su labor investigadora.

Con estos nombramientos, el Anuncio de la Semana Santa en Nervión reafirma su relevancia como una de las citas cofrades más señaladas de la Cuaresma sevillana.