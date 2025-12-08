El antes y después de la restauración de la Macarena

Dos instantáneas que evidencian la siempre necesaria conservación de nuestras imágenes, especialmente una devoción de tanta trascendencia. La Esperanza Macarena ha sido depuesta al culto en la mañana de este inolvidable 8 de diciembre, recuperando su plena expresión, su esplendor y su perfecto estado. En este sentido, no tardaron en aparecer en redes sociales los habituales montajes fotográficos comparativos del antes y el después, tanto desde la intervención de Arquillo en 2012 como la practicada también el pasado mes de junio. En este sentido se aprecia claramente la limpieza general de la policromía, el recuperado del surco de las lágrimas o incluso el estado en que previamente se encontraban las manos. Una Macarena que nos recuerda a la de nuestros mayores; la de Joselito y Ojeda, la del barrio de los hortelanos de principios del XX.

La Virgen permanecerá en veneración este lunes hasta las once de la noche, y el resto de días (hasta el miércoles) estará de 07:00 a 21:00