Este es el diseño de la gloria del palio de la Virgen de la Cabeza de Las Siete Palabras

La hermandad de Las Siete Palabras ha presentado en estas últimas horas el diseño de la que será la futura gloria para el paso de palio de Nuestra Señora de la Cabeza, idea aprobada previamente por cabildo de oficiales, con el objetivo de continuar con la línea artística y patrimonial emprendida por la actual junta de gobierno. Dicha gloria representará la aparición de la Santísima Virgen al pastor en el cerro del Cabezo, inspirándose en la vitela del libro de reglas original de la hermandad de 1565.

Diseño de la futura gloria del palio

Siguiendo el diseño original de José Luis Asián Cano, aprobado en 2008, y cuyos trabajos se estrenaron en 2014 con la bambalina frontal exterior -actualmente colocada en la trasera- obra de José Ramón Paleteiro, y que continuasen en 2017 con la frontal, y en 2024 con las laterales por Jesús Rosado, será el taller del bordador astigitano el encargado de comenzar el techo con la gloria, bordada en sedas, así como la cenefa que la rodea, bordada en hilo de oro

Para ello, el pintor Rafael Amodeo plasmará pictóricamente la escena basada en la ilustración que conserva la hermandad en su archivo, adaptándola al formato ovalado, y posteriormente se bordará utilizándose los hilos de seda de color con la técnica conocida como “pintar a la aguja”, de la cual el taller ya ha dado muestras de su maestría en diversas obras. Su culminación está prevista para el año 2027, año en la que se celebrará el octavo centenario de dicha aparición.