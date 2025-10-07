Así es el diseño de nueva toca para la Virgen de la Divina Gracia de Padre Pío

La hermandad de Padre Pío ha dado a conocer recientemente el proyecto de realización de una nueva toca de sobremanto para su titular dolorosa, la Santísima Virgen Madre de la Divina Gracia, con el objeto de que se incorpore a su ajuar y, por ende, al patrimonio de la cofradía. Esta toca, diseñada por Antonio Castro, será ejecutada por José Carlos de la Rosa, y se trata de una donación de hermanos y devotos de la Virgen, que el próximo 2026 saldrá en procesión extraordinaria por el XXV aniversario de su sede canónica, en poco más de un año.

El diseño de esta toca, en palabras del autor, "presenta una singular propuesta estilística inspirada en las mantillas “de pico” o de “media luna”. Sus motivos, a caballo entre lo romántico y lo neorrococó, buscan el contraste entre volúmenes y las transparencias de la malla. La composición se estructura en tres ejes de simetría: uno vertical y dos que se dirigen hacia los “picos”, convergiendo todos en el centro de la prenda", apunta.

La zona interior, de composición más ligera, está ideada para crear un efecto transparente y se articula en torno a tres grupos de rocallas que acogen sendos ramos de flores anudados con lazadas. En contraste, "el borde exterior presenta una cenefa tupida que evoca los grandes pétalos de rosa característicos de las mantillas españolas. Esta franja, que delimitará el contorno más cercano al rostro de la Virgen, aporta densidad al diseño", abunda. El conjunto ha sido concebido para una interpretación clásica, bordado con las técnicas tradicionales del oro y enriquecido con sutiles matices de seda de colores. De este modo, se busca aportar un toque alegre y distinguido a la prenda, sin renunciar al carácter de la Hermandad.