Amparo Rodríguez Babío, pregonera de la Esperanza de Triana 2026

La junta de gobierno de la hermandad de la Esperanza de Triana, reunida en cabildo de oficiales, ha decidido, por unanimidad, designar a Amparo Rodríguez Babío, hermana de la corporación, como pregonera de la Esperanza de Triana para anunciar la Semana Santa de 2026, evento que alcanza ya su trigésimo sexta edición y que sirve de antesala literaria a la llegada de una nueva Madrugada en la calle Pureza.

Nacida en Sevilla, en 1969, es Doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. En el marco profesional, Amparo es encargada del Fondo Antiguo en la Biblioteca Benedicto XVI, de la Facultad de teología San Isidoro de Sevilla. Además, es una reconocida investigadora en temas de religiosidad popular, hermandades, cofradías y, en definitiva, en archivos de las citadas instituciones; destacando su labor como archivera de la Real Parroquia de Señora Santa Ana. En la cofradía trianera, actualmente, desempeña el cargo de camarera del Santísimo Sacramento. Amparo es, además, hermana de las siguientes corporaciones: El Amor, la Amargura, el Santo Entierro, La Pura y Limpia, el Amparo, el Carmen de Santa Ana y la Pastora de Triana.

"Expresamos, desde estas líneas, nuestra más sincera y afectuosa felicitación a nuestra hermana, con la certeza de que el Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza la acompañarán en la bella empresa de anunciar nuestra próxima estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo", señala la corporación.