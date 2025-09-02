Así es el diseño del nuevo estandarte corporativo de los Desamparados del Santo Ángel

Un paso más en materia patrimonial por la calle Rioja. La Agrupación del Cristo de los Desamparados, del Santo Ángel, ha presentado este lunes el diseño del futuro estandarte corporativo, que pasará a formar parte del conjunto artístico de la cofradía. El mismo se ha dado a conocer tras la misa celebrada en el convento del Santo Ángel, en presencia de numerosos hermanos y el prior, fray Juan Dobado.

Acto de presentación del diseño del futuro estandarte / José Manuel Delgado

La pieza ha sido diseñada por el artista Sergio Cornejo, autor igualmente del diseño del futuro paso de palio de María Santísima de la Salud, por lo que persigue la estética de la hermandad, en estilo imperio. Será confeccionada en el taller de Antonio Roldán Nieto, y la intención es que se estrene en la salida procesional del próximo Sábado de Pasión 2026. Un proyecto que se suma al ya anunciado hace unas semanas de la adquisición de un nuevo retablo para la dolorosa titular, del siglo XVII, y del cual se dará información completa más adelante.