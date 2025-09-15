El Dulce Nombre presenta un nuevo manto de vistas para los cultos de la Virgen

Más novedades en clave patrimonial esta vez desde San Lorenzo. La hermandad del Dulce Nombre ha presentado este domingo, día de la Exaltación de la Cruz, un nuevo manto de vistas o camarín para la Virgen del Dulce Nombre, que viene a completar su ajuar y a convertirse en una pieza largamente esperada.

El manto cuenta con referencias juanmanuelinas en relación con el paso de palio / Hermandad

Bordado sobre terciopelo burdeos, el manto ha sido diseñado por Javier Sánchez de los Reyes y confeccionada en el taller de José Antonio Grande de León, muy vinculado a esta cofradía.

"Su diseño se basa en las referencias juanmanuelinas del paso de palio de la Stma. Virgen, identificado visualmente con Ella y su Cofradía. La Cenefa perimetral está entresacada de su techo de palio. En la cola, el escudo de la Hermandad acompañado de otros motivos decorativos similares y un elegante salpicado de flores", señala Sánchez de los Reyes.

El manto será estrenado en el rosario de la aurora del próximo domingo 28, culto para el cual aún la Virgen no disponía de una pieza de estas características.