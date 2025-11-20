Eduardo Osborne Bores toma posesión como presidente de la Sacramental del Sagrario

Un acto sincero, profundo y solemne que significa el inicio de una nueva etapa en el corazón espiritual de la ciudad. Eduardo Osborne Bores tomó posesión como nuevo presidente de la Archicofradía Sacramental del Sagrario. En un acto celebrado en esta céntrica parroquia de la ciudad, en la noche de este pasado miércoles, la nueva junta de gobierno juró los cargos que habrán de desempeñar en estos próximos cuatro años, es decir, hasta 2029. La cita contó con la presencia del párroco, don Manuel Cotrino.

Fotografía de familia tras el acto de toma de posesión

Esta corporación sacramental pura celebró cabildo de elecciones el pasado 5 de noviembre, resultando proclamada la única lista presentada por este cofrade, heredero de un legado familiar estrechamente vinculado a esta hermandad. Toma así el relevo de Guillermo Mira Abaurrea, que ha desempeñado el cargo durante este último mandato. En el apartado profesional, Osborne Bores es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide, y asimismo desarrolla las funciones de articulista en 'Diario de Sevilla'. Es, además, hijo, junto a su hermana Pilar, del recordado empresario y cofrade Eduardo Osborne Ysasi, quien fuera primer presidente de la Fundación Cruzcampo.