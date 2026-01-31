Elecciones en Los Gitanos: tres candidaturas y casi cinco mil hermanos llamados a las urnas

La hermandad de Los Gitanos celebra este próximo domingo, día 1 de febrero, cabildo general de elecciones, una cita a la que concurren un total de hasta tres candidaturas. Las urnas se abrirán a las doce del mediodía y se cerrarán a las ocho de la tarde, por lo que serán unas horas más tarde cuando se conozca el resultado definitivo. En este sentido, casi cinco mil hermanos están llamados a ejercer su derecho al voto durante las ocho horas de votaciones, que decidirán el futuro inmediato de la corporación para los próximos cuatro años, culminando así los dos mandatos de José María Flores. Los candidatos son Emilio Jiménez, Antonio Moreno y Carlos de Paz y con una efeméride de envergadura próximamente: el 275 aniversario fundacional.

Jiménez, quien desempeña actualmente el cargo de diputado mayor de gobierno, aspirará a suceder a Flores en la vara dorada tras varios años presente en la junta. Bajo el lema De corazón morado, este candidato buscará continuar las líneas ya establecidas por la anterior mesa de oficiales, "potenciando la vida de hermandad, fortaleciendo una hermandad cercana y acogedora, impulsando las obras sociales y engrandeciendo el patrimonio". Entre sus líneas electorales también se halla la celebración del 275 con actividades de toda índole, como una Misión en el Polígono Sur, donde ya trabaja la hermandad desde hace años, e incluso una peregrinación a Roma. También se buscará reconocer el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba o el crecimiento de la Sección Musical de Los Gitanos.

Antonio Moreno Santaella concurre por tercera vez a las urnas, tras haberlo intentado en 2010 y 2018. En palabras del candidato, Moreno busca "abrir las puertas de la hermandad", bajo el lema De hermano a hermano. En lo patrimonial propone "la eliminación de las humedades del templo, auditorías e inventarios constantes, unificación del espacio de la tienda con la Atención al Hermano, una mejora en el acceso al columbario y una modernización administrativa en mayordomía". También pretende celebrar el 275 aniversario con una misa flamenca de acción de gracias y una procesión extraordinaria por los templos donde residió en su día el Señor de la Salud, previa autorización del cabildo de hermanos.

Por último, Carlos de Paz, quien concurrió igualmente a las pasadas elecciones en 2022, propone una hermandad "en la que todos los hermanos se sientan parte, y que las grandes decisiones se aprueben por los hermanos". Además, tiene el gran sueño "de que el Señor de la Salud y la Virgen de las Angustias visiten el barrio de Triana que los vio nacer, con motivo del 275 aniversario fundacional". Además, se marca "como obsesión cuidar al hermano nazareno con propuestas desde antes incluso de la salida, ampliando el espacio junto al Santuario en el que forman colocando carpas para protegerlos de las inclemencias del tiempo". Además, "propone retrasar la hora de salida treinta minutos para aligerar el ritmo de la cofradía, ampliando el itinerario de ida y vuelta para estar el menor tiempo posible parados".

A todos ellos, precisamente, les une en buena medida un asunto común: la necesidad de mejorar y dignificar la estación de penitencia de la Madrugada, tanto a través del reclamo del lugar histórico que entienden que le corresponde, un adelanto horario, una mayor celeridad en el andar del cortejo y una mejor organización del mismo en los prolegómenos del inicio de la procesión, habilitando nuevos espacios. Todo preparado en Los Gitanos para el comienzo de una nueva etapa.