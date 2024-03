La emotiva despedida de don Manuel Hidalgo, emblema de la Banda del Maestro Tejera

Con discreción, humildad y sencillez. Valores y virtudes que él mismo ha encarnado y, por supuesto, aportado a su banda. El pasado domingo, en el patio de la Fundación Cajasol, dirigió su último concierto don Manuel Hidalgo Martín, legendario músico de la Banda del Maestro Tejera, que durante treinta años ha permanecido al frente de esta icónica formación como director musical. Una retirada esperada, sí, pero en absoluto anunciada.

"Ahora mismo todo se maneja con comunicados, ruedas de prensa... Pero nosotros no queremos publicidad. Yo solo quiero la música, que mi banda suene. Todo lo demás es accesorio. Incluso cuando yo me vaya no se enterará nadie", declara amablemente a este periódico José Manuel Tristán, director de la Banda de Tejera. "Son treinta años en la banda, que se dice pronto. Llegó en 1994, tras un tiempo desempeñando su labor como subdirector de la Banda de Soria 9", explica.

El Patio de Sevilla fue testigo ayer de una noche inolvidable gracias al espectacular concierto de @MaestroTejera Queremos expresar nuestra más profunda gratitud a su director, Manuel Hidalgo Martín, por haber elegido a la Fundación Cajasol como el lugar para su emotiva… pic.twitter.com/q7SETmizKg — Fundación Cajasol (@Cajasol) March 16, 2024

Por aquel entonces dirigía la banda José Tristán -sobrino del recordado Manuel Pérez Tejera-, cargo que mantuvo hasta el año 2006 cuando el actual director, Tristán Becerra, tomó el relevo y se convirtió en la tercera generación de una saga imprescindible de músicos. De este modo, Manuel Hidalgo ha convivido prácticamente media vida con un grupo de profesionales intachables y bajo su dirección Tejera no solo ha mantenido su estilo y su excelencia, sino que ha continuado formando parte indispensable de la Semana Santa sevillana.

Se retiró, además, en un concierto de especial relevancia, puesto que en él se estrenó ¡El Calvario de un artista!, la marcha que esbozó Manuel López Farfán en 1928 e integrada por algunas de sus otras composiciones como Pasan los campanilleros, El Dulce Nombre o Nuestra Señora de la Palma. La partitura en cuestión será interpretada, además, la próxima Semana Santa, y qué mejor ocasión para despedirse y cerrar una etapa dorada al frente de Tejera.

Por el momento "no hay previsto sustituto. El relevo llegará con toda la calma del mundo cuando sea el momento, y se acabó", declara Tristán. Almeriense de nacimiento (Pechina), Hidalgo Martín ya es por derecho propio una auténtica leyenda viva de la música procesional sevillana y una figura indispensable para conocer la evolución de la Banda de Tejera en el siglo XXI. Bien merecida resultó la ovación que le brindó el público asistente y que, desde estas líneas, reproducimos para la posteridad.