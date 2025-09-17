Encarnación Hurtado realizará las esculturas del palio de la Salud del Santo Ángel

La Agrupación del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de la Salud sigue avanzando en la ejecución del palio de su titular mariana mariana. En este sentido, la corporación ha encargado a la escultora Encarnación Hurtado las imágenes tanto de la gloria del techo y la de las bambalinas frontal y trasera, que "estimamos como una de las mejores en el arte de las miniaturas talladas con ese preciosismo que le caracteriza", señala la nota.

En la Gloria serán incorporadas tanto las cabezas y manos de las imágenes de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz respectivamente, así como la paloma y resplandor del Espíritu Santo, todo en madera tallada, policromada y estofada. La imagen del crucificado, por su parte, será una valiosa talla de principios del siglo XVII perteneciente a los fondos del Convento del Santo Ángel. La pintura de la Gloria se debe a Sergio Cornejo Ortiz, diseñador del palio, un óleo sobre lienzo que recrea el interior de un oratorio con los dos santos carmelitas descalzos cuyas vestiduras irán bordadas en giraspe. Por otra parte, en las bambalinas delantera y trasera irán en el remate dos ángeles mancebos con trompetas, igualmente en madera tallada, policromada y estofada.

Además, ya está comenzando el proceso de montaje del techo de palio, una vez finalizadas todas las piezas bordadas, así como siguen adelante las piezas de las bambalinas laterales, tal y como se comprueba en las últimas visitas realizadas al taller de Bordados Salteras. "De esta manera, es como la Agrupación apuesta por los talleres locales en sus encargos para el patrimonio de la corporación, tanto en las artes de bordado, orfebrería e imaginería", finaliza.