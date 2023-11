Ernesto Sanguino no continuará como capataz de la Piedad del Baratillo

La junta de gobierno de la hermandad del Baratillo ha acordado la no renovación de Ernesto Sanguino como capataz de la Piedad, cuyo paso comandaba desde octubre del año 2019. El propio Sanguino ha enviado un mensaje a su cuadrilla informando de la decisión de la mesa de oficiales y que reproducimos parcialmente:

"[...] Hoy, 7 de noviembre, es cuando la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad ha acordado mi no renovación en el cargo de Capataz. No tengo palabras para agradecerle a las dos Juntas de Gobierno que han confiado en este equipo, el inmenso honor que ha supuesto comandar y guiar a este grupo de amigos durante estos últimos cuatro años. La encomienda de poder pasear y cuidar con el mayor de los esmeros al más preciado tesoro que ostenta esta Corporación no tiene parangón ninguno. Bendito honor, aunque hubiese sido por un solo pellizco del minutero… Tampoco tengo palabras de agradecimiento para toda la cuadrilla; sin excepción de nadie…. Por vuestro comportamiento, entrega y amor a nuestros Sagrados Titulares… Abrazo enorme y sincero para todos. Ruego os cuidéis"

Prosigue el mensaje: "Lamento no haber cumplido las expectativas y, posiblemente, no haber estado a la altura de tan extraordinaria Hermandad, pero jamás dudéis que hemos puesto todo el empeño por hacer lo mejor que atesoramos. Quizá no haya sido suficiente… Os aseguro que os echaremos de menos una barbaridad. La Piedad ha dejado una huella imborrable en mí y en mi equipo, que nada ni nadie podré borrar… Os deseo la mejor de las suertes y os suplico disfrutéis el próximo Miércoles Santo como nunca, para ello hay que seguir soñando todo el año [...]

Que el Stmo. Cristo de laMisericordia os bendiga.

Siempre vuestro.

Ernesto Sanguino.

En un comunicado oficial, la hermandad ha agradecido "a N.H.D. Ernesto Sanguino Gómez su dedicación, entrega y servicio durante el tiempo que ha estado al frente de la cuadrilla del paso de misterio del Stmo. Cristo de la Misericordia y Ntra. Sra. de la Piedad."