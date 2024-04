La banda Esencia no continuará acompañando a la Santa Cruz de Camas

Novedades musicales en la muy cofradiera localidad de Camas. La banda de cornetas y tambores Esencia no continuará acompañando al paso de la hermandad de la Santa Cruz, que procesiona cada tarde de Viernes de Dolores con las imágenes de Jesús de la Caridad y María Santísima del Rosario.

En concreto, ambas partes han oficializado la no renovación de esta vinculación, que se remonta al año 2020. Con motivo de la pandemia de coronavirus, la formación no pudo estrenarse tras este paso de misterio de Navarro Arteaga hasta la Semana Santa de 2022, fecha en que se renueva por dos años más. Una vez vencido este plazo, se ha adoptado la decisión de no perpetuarlo.

La formación musical que preside Enrique León ha emitido un comunicado expresando las siguientes consideraciones:

"Desde estas líneas queremos agradecer a nuestra querida Hermandad de la Santa Cruz de Camas estos maravillosos años, en los que nuestra formación Esencia ha puesto sus sones a su santísimo titular Ntro. Padre Jesús de la Caridad en la tarde noche de cada Viernes de Dolores, las cuales quedarán en nuestro recuerdo dada la finalización del compromiso rubricado años atrás.

Nos vemos inmersos en otros compromisos y proyectos para los días de vísperas de la Semana Santa donde nuestra formación continuará poniendo su música con la pasión y el amor que le caracteriza", apunta.

Por su parte, la corporación camera, pujante en el Viernes de Dolores aljarafeño, ha querido agradecer la vinculación establecida durante estos años "y le desea los mejores éxitos y compromisos en el futuro a la Banda de Esencia y sus componentes".