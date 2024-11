El espectáculo 'La procesión' llega a Fibes en Sevilla: La magia que sucede cuando el paso arría

¿Qué pasa cuando un paso arría? Cuando la chicotá termina y tras una revirá imposible los costaleros van bajando poco a poco por parejo. ¿Qué pasa cuando la banda saborea las últimas notas de una marcha macarena? Cuando el silencio que era dueño de la calle se esfuma en apenas segundos para dar paso al bullicio y al trajín. A las idas y venidas. A la búsqueda de un nuevo momento efímero. De una estampa inigualable. El universo que se forma delante –y detrás– de un paso cuando arría no sucede dos veces. Tiene su propio lenguaje y códigos. El trianero, músico y compositor Francisco Javier Torres Simón da forma a este micromundo en el espectáculo que dirige. La Procesión se estrenará el próximo sábado, 30 de noviembre, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

“El público tiene que ir concienciado de que no va a escuchar un concierto de marchas procesionales, porque si acude pensando que encontrará el típico espectáculo de bandas se llevará una decepción” asevera el artífice de composiciones tan significativas como Lux Aeterna y Al que yo bese. La procesión es algo totalmente diferente. Va más allá. Podría asemejarse a la reinvención que hizo Salvador Távora de la ópera Carmen en 1996, con la música en directo de la Banda de Cornetas y Tambores de las Tres Caídas de Triana, “pero tampoco”.

El director creativo del espectáculo no duda en señalar que el desafío principal ha sido –y es– la integración de la corneta en una orquesta sinfónica como un instrumento de plantilla. Para ello, se han elegido a ocho –“el número perfecto”, según Torres Simón– profesionales que hacen un doble ensayo: juntos y con la Orquesta Filarmónica de Sevilla. “Como compositor he tenido que equilibrar cuándo poner y cuándo quitar la corneta”, reflexiona y añade que los músicos que tocan este instrumento “están acostumbrados hacerlo en una masa sonora impresionante de metales y, de repente, en el primer ensayo tuvieron que adaptarse a su lugar dentro de la orquesta e integrarse”. El resultado de esta fusión la verán los espectadores el sábado, “pero creo que hemos conseguido el objetivo... no es un pastiche”.

Fusión con danza

Pero La procesión no se queda exclusivamente en el plano musical. También interpreta un rol fundamental la escuela de danza Mirko Vullo: “Es una joya ver cómo han reinterpretado, desde la danza, los conceptos que les propuse a nivel dramático”. Aunque Torres Simón guarda cierta cautela en cuanto a no desvelar ningún detalle sí que valora que hay “ciertos momentos mágicos” para los bailarines –hasta 65 se suben al escenario en algunos fragmentos– y los músicos.

No es una representación “lineal” y los instantes de recogimiento se fusionan con otros que buscan el virtuosismo pleno. Pone como ejemplo “un solo únicamente con los instrumentos de percusión”. Algo así como “una llamada a la guerra brutal”. Incluso cuentan con la participación de la artista Joana Jiménez en un número.

La Semana Santa como motor creativo

En este sentido, Torres Simón –orgulloso hermano de San Gonzalo y antiguo miembro de Cigarreras y de Virgen de los Reyes– indica que ha querido “hacer un espectáculo muy conceptual y universal de la Semana Santa”. Sobre todo, ha tratado de subir a las tablas “esa visión de los músicos cuando van detrás de un paso” evitando el uso de códigos localistas. “El público cofrade identificará perfectamente los símbolos de la Semana Santa en un lenguaje mucho más artístico”, recalca el director y destaca “que el espectador que, simplemente, quiera descubrir La procesión, tendrá la oportunidad de experimentar sensaciones que nunca ha tenido antes”.

Varios músicos tocan la corneta durante el ensayo de la obra. / José Luis Montero

Confiesa a este periódico que la semana de Pasión ha funcionado en su carrera como una especie “de motor para hacer de todo”. Sin ir más lejos, en 2021 confeccionó la banda sonora de la película Parasceve: Retrato de una Semana Santa en la que fusionó la música procesional y la electrónica. Algo así hizo este mismo año con el grupo Califato 3/4 y su tema Libre Çoy. También se ha atrevido a utilizar las marchas “como un engranaje” que ha encajado con jazz y con ritmos contemporáneos. “Pero ahora me encuentro en equilibrio, me gusta más conectar con el público y darles pequeñas pinceladas”, argumenta. Por este motivo, ha ideado La procesión, una obra pensada para todos aunque tenga “diferentes tonalidades”.

Con la mirada puesta en el sábado 30 de noviembre, no duda en “agradecer a MARCO (Consejo de Bandas de Sevilla y Fibes) por elegirme para ser el compositor y director artísticos de este espectáculo”.