Así está la Esperanza de Triana para el besamanos 2025

Nuestra Señora de la Esperanza se encuentra expuesta en devoto besamano para la celebración de sus cultos con motivo de la festividad de la Expectación del Parto de la Santísima Virgen. En la mañana de hoy, lunes 15 de diciembre, la Santísima Virgen se presenta a los fieles presidiendo la Capilla de los Marineros, y lo hace luciendo el manto de terciopelo verde bordado en oro fino, realizado en el taller de Pepi Maya bajo el diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes, estrenado durante la Misión de la Esperanza del pasado mes de octubre.

La Esperanza de Triana, en besamano / Hermandad

Para esta ocasión, la imagen porta la saya de terciopelo granate bordada en oro fino en el taller de Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, siguiendo también el diseño del citado Sánchez de los Reyes. El conjunto se completa con un cíngulo de caídas a juego, bordado por el mencionado taller. Como toca de sobremanto, la Esperanza luce la confeccionada por el artista encajero Alfonso Aguilar, realizada íntegramente con la técnica del encaje de bolillos en hilos de oro fino, combinando hilo liso, muestra, agua, hojilla ancha y hojilla estrecha.

Envolviendo el rostro se aprecia un rico tocado de encaje de oro dispuesto sobre tejido de plata. El conjunto se completa con el puñal de pedrería, compuesto por esmeraldas, brillantes, amatistas, y aguamarinas, realizado por el joyero zaragozano Fernando José Ortiz de Lanzagorta i Vivet; y el ancla de brillantes, obra de Paco Mill. Por último, la Esperanza porta sobre sus benditas sienes la presea de su coronación canónica pontificia, realizada en oro de ley por Orfebrería Triana en 1984.

Los horarios para venerar a la Esperanza de Triana son los siguientes: lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de diciembre: de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.30; el jueves 18 de diciembre: de 10.00 a 21.30; el viernes 19 de diciembre de 10.00 a 21.30; sábado 20 de diciembre de 10.30 a 21.30 y domingo 21 de diciembre de 10.30 a 15.00. El triduo se celebrará desde hoy lunes hasta el próximo miércoles, comenzando siempre a las 20:00.