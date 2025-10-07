La Esperanza de Triana, más cerca de los fieles para el triduo en San Pío X

Más estampas que nos llegan desde el Polígono Sur, que en estos días está viviendo con intensidad un acontecimiento memorable y cargado de ilusión. Nuestra Señora de la Espranza se presenta más cercana a los fieles para la celebración del Triduo y la Función en su honor en la Parroquia de San Pío X, donde permanece desde el pasado sábado y donde continuará hasta el próximo domingo, cuando sea trasladada a Jesús Obrero.

Desde la mañana de hoy, la dolorosa se presenta más cercana a los fieles en el interior de la Parroquia de San Pío X, con motivo de la inminente celebración del Triduo y la Función en su honor, que se desarrollarán desde mañana, miércoles, 8 de octubre, hasta el sábado 11 de la presente semana. Para la referida ocasión, la Virgen ha sido ubicada al nivel del presbiterio del templo, para permitir así un mayor acercamiento a todos los hermanos, devotos y fieles que acudan a sus plantas durante esta Misión Evangelizadora.

Este ejercicio de triduo, que comenzará todos los días a las ocho de la tarde, estará predicado por diferentes oradores sagrados. El miércoles lo ocupará don Salvador Diánez, párroco de San Pío X; el miércoles hará lo propio don Manuel Soria, párroco de Santa Ana, y el viernes será turno para don Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona. El sábado 11, a las ocho de la tarde, función solemne presidida por don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.

El domingo, 12 de octubre, en rosario matutino presidido por el arzobispo de Sevilla, salida a las 9:30 horas desde la Parroquia de San Pío X, recorriendo Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 11:45 horas.