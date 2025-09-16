La Esperanza de Triana presidirá el Jubileo de las Hermandades de la Archidiócesis en la Catedral

El Jubileo de la Esperanza alcanzará su máxima expresión y significado en nuestra ciudad en poco más de un mes. El próximo sábado 25 de octubre, la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla ha convocado a todas las Hermandades y Cofradías a peregrinar a la Santa Iglesia Catedral, con ocasión del Jubileo 2025 promulgado por el Papa Francisco. El arzobispo, don José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, presidirá la Santa Misa Jubilar a las 20:00, en un altar donde estará entronizada la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, sobre su paso procesional, que será trasladada en la mañana de ese mismo sábado desde San Jacinto.

En este sentido, cada Hermandad o Consejo Local dispondrá de dos invitaciones reservadas. Para solicitarlas, debe enviarse un correo a jubileo.hermandades@archisevilla.org antes del 12 de octubre. Se responderá indicando lugar y horario de recogida. No obstante, el acceso a la Santa Iglesia Catedral será libre hasta completar aforo, y habrá sillas disponibles para todos los hermanos y fieles que deseen participar.

Se anima a las Hermandades a organizar actos previos de oración y penitencia, recordando las palabras de la bula Spes non confundit: “La Reconciliación sacramental no es sólo una hermosa oportunidad espiritual, sino que representa un paso decisivo, esencial e irrenunciable para el camino de fe de cada uno” (n. 23). La Delegación invita a todos los cofrades a peregrinar con gozo y en las condiciones acostumbradas para obtener la indulgencia jubilar.

La Esperanza saldrá desde San Jacinto, bajo palio, a las 8:00 horas, recorriendo el siguiente itinerario: Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30 horas. El regreso será el día 1 de noviembre, en el paso de la Purísima Concepción de La Algaba.