Muere Antonio Bustos Rodríguez, histórico cofrade de Sevilla

Una dolorosa y triste pérdida que trasciende toda generación y reviste a la ciudad de especial luto en este martes 16 de septiembre. En Sanlúcar de Barrameda ha fallecido, en estas últimas horas, Antonio Bustos Rodríguez, que de entre todas su virtudes se podría ponderar la de apasionado de Sevilla e impulsor y defensor absoluto de su cultura y sus tradiciones. Fundador del célebre curso Temas Sevillanos, Bustos ha fallecido a los 89 años de edad, dejando un legado imborrable en la contemporaneidad hispalense.

Su vinculación cofradiera recae, invariablemente, en el barrio del Arenal, en su hermandad de la Carretería, la cual llevó a gala de manera insobornable, especialmente cada Viernes Santo siempre cerca de sus titulares, vistiendo la túnica, entre otras posiciones privilegiadas que otorga la experiencia, en la manigueta del palio del Mayor Dolor. También fue hermano preclaro de la Pura y Limpia del Postigo, y fue el primer pregonero de las Glorias de Sevilla allá por 1970 en la Colegial del Salvador.

Padre de los periodistas Antonio y Juan, también destacó en su vertiente como pregonero, ofreciendo infinidad de declamaciones rocieras y cofradieras, como el de la Semana Santa de Cádiz, el de Regla de Chipiona o la Macarena de Madrid. En 1989 fundó el curso de Temas Sevillanos, iniciativa cultural que le valió la concesión de la Placa de Honor de la Unesco, la Medalla de Oro de la Ciudad en 2007 en categoría de Educación, la distinción de la Asociación de Amigos de Lisboa, la Medalla del Histórico Concejo de Sevilla y la Máxima Distinción de la Unión Iberoamérica de Instituciones Culturales de Habla Hispana.

Descanse en paz.