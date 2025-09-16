Así son las papeletas de sitio de las salidas extraordinarias del 150 aniversario de Las Penas

Una noche de ilusión y de gozo por San Vicente, que sigue deshojando el calendario en el tramo final de un año vibrante. La hermandad de Las Penas ha presentado este lunes las papeletas de sitio conmemorativas de los actos extraordinarios externos que celebrarán el próximo otoño con motivo del 150 aniversario fundacional.

La papeleta del rosario extraordinario de la Virgen de los Dolores, previsto para el 18 de octubre y posterior vigilia en el convento de Santa Ana, "representa a la Santísima Virgen de día, lejos de mostrarla como sale el Lunes Santo, en la que José María Jiménez Pérez-Cerezal, la ha llevado de paseo por la mañana como hará el proximo 19 de octubre. Con los aromas de los amarillos, azules y magentas colores que la rodearán como el cielo como Palio y las lágrimas sin tener cabida en su rostro", señala la cofradía.

Por su parte, la papeleta de sitio de la procesión triunfal del Señor de las Penas, prevista para el día 22 de noviembre desde el convento del Buen Suceso, ha sido realizada por el también hermano Manuel Jesús Blanco, que ha utilizado "técnica mixta, destacando el collage con papel de un libro de 1875. Esta elección aporta valor simbólico y conecta con los orígenes de la Hermandad. La obra une pasado y presente a través de referencias barrocas y técnicas modernas, destacando un claroscuro dramático que resalta el rostro del Señor, invitando a la oración. En conjunto, simboliza la continuidad, la memoria y la fe compartida de la Hermandad a lo largo de sus 150 años de historia", finaliza.