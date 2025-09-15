El Vaticano nombra a la Virgen de los Dolores patrona canónica de Tomares

El 15 de septiembre de 2025 quedará marcado con letras de oro en la historia de todo un pueblo. El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha concedido el patronazgo canónico de Tomares a Nuestra Señora de los Dolores. El anuncio lo ha formulado la tarde de este lunes el párroco de Nuestra Señora de Belén, Fernando Borrego, en el transcurso de la función a Nuestra Señora de los Dolores, organizada por la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Nuestra Señora de los Dolores y San Sebastián.

Monseñor Saiz Meneses, tras recibir las peticiones de los habitantes de Tomares, incluidas las de la autoridad civil, elevó la solicitud al Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, organismo que emitió el documento firmado con fecha del 8 de julio, donde reconoce a la Santísima Virgen de los Dolores como patrona ante Dios de la ciudad de Tomares.

Tras la lectura del Decreto, el hermano mayor de la corporación, Joaquín Manzano, ha agradecido, en nombre de todo el pueblo de Tomares, la gracia recibida y ha anunciado los actos y cultos que, de forma extraordinaria, se van a organizar para celebrar dicho nombramiento.

Programación

El viernes 24 de octubre, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la Exaltación del patronato canónico. Los días 25, 26 y 27 de octubre será el triduo extraordinario, a las siete de la tarde. El martes 28, a las ocho y media de la tarde, la misa en acción de gracias por el patronazgo canónico de la Virgen de los Dolores, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses. El 29 de octubre está prevista la mesa redonda titulada ‘Fundamento, proceso y consecuencias del patronato canónico’, a las ocho de la tarde. El jueves 30 de octubre, a las ocho de la tarde, se celebrará una adoración eucarística y meditación con la Virgen de los Dolores.