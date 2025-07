Muchas veces he oído decir que la cofradía es un día y la hermandad todo el año. Y creo que esta afirmación no sólo es rotundamente cierta, sino que en la actual sociedad, con la secularización y en numerosas ocasiones la falta de Fe, debe reforzarse aún más si cabe. La religiosidad popular, que tiene sus pilares fundamentales en las hermandades, no tendría sentido sin la labor social, muchas veces callada, que realizan nuestras corporaciones.

Este año, como ya ha hecho en otras ocasiones el Distrito de Triana, durante la Velá se va a reconocer públicamente el trabajo que durante 18 años viene desarrollando mi Hermandad de la O. Y será precisamente donde todo empezó aquel 2 de junio de 2007, cuando el mercado de abastos fue sacristía para el arzobispo y el corazón de Triana se convirtió en Catedral al aire libre para coronar a la Virgen de la O.

La junta de gobierno tuvo claro desde el primer momento que la obra social de esa coronación tenía que estar ligada a la advocación de Esperanza de nuestra Titular coronada, y que además teníamos que cubrir una necesidad tangible para la sociedad. Y así surgió el proyecto Esperanza y Vida. Es, sin lugar a dudas, el tramo de la cofradía del que nos sentimos más orgullosos.

Más de 300 niños

En estos 18 años los niños de las primeras madres atendidas son adultos. En este período han sido más de 300 niños los que han nacido al amparo de este proyecto en el que actualmente hay abiertos en torno a 25 casos.

Se trata de un proyecto que funciona con personal voluntario de la hermandad, con los criterios técnicos de la trabajadora social y la coordinación de la diputada de Caridad. No quisiera olvidar a nuestro hermano José Antonio Conde, que fue diputado de Caridad y se dejó el corazón literalmente en el proyecto. Y que justo hace un año nos dejó. Murió siendo lo que más quería, diputado de Caridad y al pie del cañón.

Económicamente hablando se nutre, por una parte, de los Fondos Virgen de la O, que están incluidos en el 17% que la archicofradía destina anualmente a Caridad, idéntica cifra que la que dedica a patrimonio. Por supuesto, también hay colaboraciones de particulares, instituciones y fundaciones, además de la ya tradicional tómbola que cada mes de junio –y que en 2026 cumplirá 40 años- inunda de alegría y convivencia el Paseo que lleva el nombre de nuestra Titular.

Un proyecto consolidado

La obra social no paró ni un solo día durante la pandemia y mantuvo abiertas sus puertas a todas las usurarias que vinieron hasta la casa de hermandad solicitando ayuda. Estamos ante un proyecto consolidado que cada vez tiene más demanda.

El reconocimiento esta semana por parte del distrito es un estímulo más para que sigamos haciendo hermandad todos los días del año y, por supuesto, para que Esperanza y Vida siga siendo ese tramo de nuestra cofradía del que tan orgullosos nos sentimos.