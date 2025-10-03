Los estrenos de la Esperanza de Triana para la Misión en el Polígono Sur

Una ocasión excepcional que guardará, más si cabe, diversas novedades. La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado, a lo largo de las últimas semanas, una serie de proyectos patrimoniales ya materializados, y dirigidos a dignificar y ensalzar el culto a la Virgen de la Esperanza. Estas piezas, que derivan en el engrandecimiento del ajuar de la dolorosa, podrán ser contempladas a lo largo de las próximas semanas en el marco de la Misión de la Esperanza, que significará la presencia de la imagen en el Polígono Sur.

De hecho, basta tan solo una visita a la capilla de los Marineros para sorprendernos ante la excelencia alcanzada tras meses de trabajo, siempre con la asesoría y la supervisión de Ignacio Sánchez Rico. Tanto para esta Misión como para el aniversario del Dogma de la Asunción en la Catedral, la Esperanza estrenará una serie de obras y enseres de primer nivel. En primer lugar, la Virgen porta un nuevo manto bordado destinado para cultos, besamanos y traslados, realizado en terciopelo verde bordado en oro, ejecutado en el taller de Pepi Maya y diseñado por Francisco Javier Sánchez de los Reyes. El diseño toma como referencia el histórico manto de la Esperanza, primera obra realizada para la Hermandad por José Recio del Rivero, estrenada en 1909.

El bordado ha sido realizado por Pepi Maya, discípula junto a su hermana Dolores del prestigioso taller de Esperanza Elena Caro. La obra incorpora un completo repertorio de técnicas de bordado en oro, con especial riqueza en cartulinas, hojillas, matizados en sedas o giraspes y grandes piezas de tejido que componen el conjunto. Finalmente, se remata con una blonda de diseño exclusivo, de gran anchura y perfecta adecuación a la monumentalidad del manto, realizada por Alfonso Aguilar.

Asimismo, para esta histórica ocasión, las andas procesionales estrenan unas molduras labradas en plata de ley, diseñadas y realizadas por el taller de Ramón León e Hijo. Además, destaca también el estreno de los faldones de terciopelo bordado, diseñados por nuestro hermano Antonio Castro y ejecutados por el Taller de bordados Santa Clara, dirigido por José Luis Sánchez Expósito.

La saya, en la Catedral

Tras la expectación levantada prácticamente al instante de su presentación, la hermandad prepara otro gran estreno ya de cara a los cultos programados con motivo de la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, que se desarrollarán en la Catedral de Sevilla a partir del sábado 25 de octubre (besamanos, triduo y función de clausura). Se trata de la nueva saya, que será portada durante los citados cultos.

La saya, realizada por el taller de bordados de Manuel Solano, bajo el diseño de Gonzalo Navarro, toma como principal fuente creativa los bordados de finales del siglo XVIII y principios del XIX, con una línea estética en la que se funden los postulados estilísticos del Barroco final y el Academicismo. La decoración bordada ha sido realizada en hilo de oro fino, reproduciéndose las técnicas del bordado propias de la época tomada como inspiración, con destacado predominio del bordado directo y la profusión de lentejuelas, canutillos, huevecillos, espiguillas y espejuelos.

En cuanto al soporte, un fondo bordado en hilo de plata guarnecido con lentejuelas y canutillos, sustituye a los habituales tejidos, dotando a la obra de excepcional originalidad y riqueza, y de un carácter único dentro del conjunto de sayas procesionales sevillanas, al configurarse como una pieza completamente bordada en toda su superficie.