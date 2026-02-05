Fallece la madre de don Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla

La Conferencia Episcopal Española, así como la Archidiócesis de Sevilla, han comunicado el fallecimiento de doña Carmen Muñoz, madre de monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla. Ha fallecido en la mañana de este jueves, 5 de febrero de 2026. "El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; el obispo auxiliar, monseñor Ramón Valdivia, el presbiterio y toda la familia diocesana se unen a don Teodoro en estos momentos de duelo por el fallecimiento de su madre y elevan sus oraciones para que le conceda el eterno descanso gozando en su presencia", señala la Archidiócesis.

Las misa exequial de doña Carmen tendrá lugar mañana viernes, 6 de febrero, a la una de la tarde, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de la localidad cacereña de Alcuéscar. Muñoz, nacido en Puertollano, fue ordenado sacerdote en 1991 por Carlos Amigo Vallejo y recibió la ordenación episcopal el 27 de mayo de 2023, en la Catedral de Sevilla.