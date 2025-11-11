Fermín Vázquez optará a la reelección en el Santo Entierro

El cofrade Fermín Vázquez Bernabé aspirará a continuar como hermano mayor del Santo Entierro. La cofradía de la iglesia de San Gregorio celebrará cabildo general de elecciones el próximo 25 de noviembre, convocado en la sede canónica de la corporación y que se desarrollará en horario de 19:00 a 22:30. En este sentido, y una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas, la única registrada ha sido la presentada por el citado candidato, que aspirará a regir los designios de la cofradía los próximos cuatro años, hasta 2029.

La lista de hermanos que acompañarán a Fermín en este mandato es la siguiente:

Hermano Mayor: D. Fermín Bernabé Vázquez Sánchez.

Teniente Hermano Mayor: D. Diego José Bernal Cerquera.

Promotor Sacramental: D. José Manuel Yuste Álvarez.

Consiliario: D. Miguel Domínguez de la Concha Castañeda.

Censor: D. Ignacio José Miquel Hidalgo.

Mayordomo: D. José Antonio Lara Pereiro.

Clavero: D. Guillermo Gentil Alperiz.

Secretario: D. Carlos Cabrera Díaz.

Secretario-Archivero: D. Pedro Manuel Fernández Muñoz.

Prioste 1º: D. José Manuel Gómez Otero.

Prioste 2º: D. Enrique Esquivias Domínguez.

Prioste 3º: D. Javier González Romero.

Diputado de Formación y Juventud: D. Manuel González Romero.

Diputado de Caridad: D. Rafael Fernández Ramos.

Diputado Mayor de Gobierno: D. Carlos Fernández Asián.

Bajo su mandato la corporación ha desarrollado diversos proyectos y programas en todas las áreas, como la restauración del Santísimo Cristo Yacente, donde se descubrió la autoría confirmada de Juan de Mesa, o la reparación de las cubiertas tras el percance sufrido hace unos meses. Asimismo, organizó el Santo Entierro Grande del año 2023, la jornada donde más pasos han procesionado en la historia reciente de nuestra Semana Santa.