Regresa El pájaro morado con la más fresca actualidad y una vez hemos conocido todas las novedades de una cita esperada en el calendario macareno. Y la novedad es que no hay novedad: aún no hay fecha para el regreso al culto de la Esperanza Macarena. Pedro Manzano, en sintonía con la opinión de la inmensa mayoría de los hermanos, aboga por la cautela y continúa desarrollando la última fase de la restauración de la Virgen. En este sentido, no se concreta jornada para que la Virgen vuelva a ser venerada por sus hermanos y devotos.

Es una de las disposiciones que arrojó el cabildo general de hermanos celebrado el pasado domingo en la Basílica, el último de Cabrero como hermano mayor. En él, además, se informó acerca de una serie de cuestiones patrimoniales, como la recuperación del diseño original de la túnica de Celestino Rodés para el Señor de la Sentencia -con el objetivo de reproducirla próximamente- o la ejecución de una insignia para la cofradía basada en la concesión de la Rosa de Oro para la Virgen. Ha sido diseñada por Gonzalo Navarro.

Entre otros asuntos, comentaremos los horarios e itinerarios de la procesión extraordinaria de la hermandad de Las Penas, prevista para el día 22, o la aprobación de la celebración de un rosario vespertino con la Virgen de la Esperanza de la Trinidad por las calles de la feligresía.