Fermín Vázquez, reelegido hermano mayor del Santo Entierro

El cofrade Fermín Vázquez Bernabé continuará como hermano mayor en la hermandad del Santo Entierro. La cofradía de San Gregorio ha celebrado en la tarde de este miércoles cabildo general de elecciones, a las que concurría una única candidatura, la encabezada por el actual hermano mayor, que optaba por tanto a la reelección.

Las urnas han permanecido abiertas durante tres horas y media, desde las siete de la tarde hasta las diez y media. Al término del escrutinio, el resultado de las votaciones ha sido el siguiente:

Votos totales: 175

Votos a favor: 163

Votos blancos: 12

De esta manera, la práctica totalidad de los hermanos que han acudido a votar han respaldado a esta candidatura, que se compone de los siguientes hermanos y su relación de cargos a desempeñar:

Hermano Mayor: D. Fermín Bernabé Vázquez Sánchez.

Teniente Hermano Mayor: D. Diego José Bernal Cerquera.

Promotor Sacramental: D. José Manuel Yuste Álvarez.

Consiliario: D. Miguel Domínguez de la Concha Castañeda.

Censor: D. Ignacio José Miquel Hidalgo.

Mayordomo: D. José Antonio Lara Pereiro.

Clavero: D. Guillermo Gentil Alperiz.

Secretario: D. Carlos Cabrera Díaz.

Secretario-Archivero: D. Pedro Manuel Fernández Muñoz.

Prioste 1º: D. José Manuel Gómez Otero.

Prioste 2º: D. Enrique Esquivias Domínguez.

Prioste 3º: D. Javier González Romero.

Diputado de Formación y Juventud: D. Manuel González Romero.

Diputado de Caridad: D. Rafael Fernández Ramos.

Diputado Mayor de Gobierno: D. Carlos Fernández Asián.

Bajo su mandato la corporación ha desarrollado diversos proyectos y programas en todas las áreas, como la restauración del Santísimo Cristo Yacente, donde se descubrió la autoría confirmada de Juan de Mesa, o la reparación de las cubiertas tras el percance sufrido hace unos meses. Asimismo, organizó, junto a su junta de gobierno, el Santo Entierro Grande del año 2023, en el que participaron quince pasos.