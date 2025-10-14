Fernando Pérez, meditador del Santísimo Cristo de la Providencia de Los Servitas 2026

La junta de gobierno de la hermandad de Los Servitas ha designado a Fernando Pérez Cabrales como encargado para realizar la Meditación al Santísimo Cristo de la Providencia, que tendrá lugar el próximo 7 de febrero de 2026. Periodista de Canal Sur con 35 años de trayectoria, nació en Cádiz hace casi 60 años, hijo de Emilia e Higinio. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Cádiz (2023), de la Virgen de las Penas de la Archicofradía de la Palma (Cádiz), de la Virgen de la Caridad de la Hermandad de las Penas (Cádiz) y de la Semana Santa de Alcalá de los Gazules.

También exaltó a la Virgen de las Lágrimas de Columna en San Fernando y a la cuadrilla de Ecce Homo en Barbate. Ha sido pregonero benemérito de la Guardia Civil de España y presentador de numerosos actos cofrades. Vinculado desde niño a la Archicofradía del Ecce Homo (Cádiz), ha sido monaguillo, nazareno, secretario, teniente hermano mayor, capataz y Hermano Mayor. Durante más de tres décadas ha trabajado en Semana Mayor de Canal Sur Radio, participando en retransmisiones en Cádiz, Sevilla y Jerez. Actualmente colabora en el proyecto CCTV de información cofradiera por streaming. Pérez toma así el relevo de José Antonio Pérez, quien declamó dicha meditación el pasado año.