El Foro Sigfrida inicia su recogida de juguetes con la colaboración de hermandades: cómo y dónde participar

El Foro Sigfrida, asociación dedicada a la defensa de la tradición de los Reyes Magos, vuelve a organizar una nueva edición de su tan encomiable obra social, consistente en la recogida de juguetes y entrega de los mismos a niños y niñas en casa de acogida, en Cáritas y, esta vez por primera vez, en hospitales. Esta institución, heredera de la Asociación de Melchor, Gaspar y Baltasar, lleva más de tres décadas dedicándose a esta noble tarea colaborando con terceras entidades, en este caso, con hermandades.

Los actos de la presente campaña comenzarán este sábado 29 de noviembre, con el pregón de los Reyes Magos en el Círculo Mercantil a las 11:30, a cargo de Manuel García Carretero, y se presentará el cartel de la campaña elaborado por Daniel Becerra. La entrada será un juguete nuevo para la campaña. Asimismo, en esa misma jornada pero a las 12:30, se realizará un concierto de tamborileros de la Hermandad Matriz de la Bella de Lepe, a las 12:30, en la parroquia de San Joaquín y en colaboración con la asociación parroquial Nuestra Señora de la Bella.

La siguiente recogida será el día 13 de diciembre, a las 19:30, en la Capilla de la Orden Tercera Franciscana de la calle Cervantes. En este acto serán coronados los Reyes Magos de 2026 y en el transcurso del mismo se ofrecerá un concierto de marchas a cargo de la Banda del Santísimo Cristo de la Sangre de San Benito. La última recogida será el sábado 20, en el mercado de San Gonzalo. Del mismo modo, habrá otra entrega de juguetes el 17 de diciembre junto a una asociación de coros de campanilleros en el Hospital Virgen del Rocío, y los días 2, 3 y 4 de enero en la Nao Victoria, todo en colaboración con la Real Liga Naval, la HNME de Sevilla y las hermandades de Madre de Dios del Rosario y la Pastora de Triana.

Del mismo modo, durante el pregón de este próximo sábado serán nombrados Francisco de Asís López y Javier Jesús Montaño Bellido como cartelista y pregonero, respectivamente, de cara al curso 2026/2027.