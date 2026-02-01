Francis Segura, nuevo hermano mayor de la Pastora de Santa Marina

Arranca un tiempo nuevo por la vieja calle Amparo, pero con la misma filosofía y línea de trabajo. El cofrade Francisco Javier Segura Márquez será el nuevo hermano mayor de la Divina Pastora y Santa Marina. La corporación letífica ha celebrado en estas últimas horas cabildo extraordinario de elecciones, con la concurrencia de una única lista presentada por este reconocido hermano.

A falta de ratificación definitiva por parte de Palacio, Segura, colaborador de 'Diario de Sevilla' en sus páginas cuaresmales, tomará el relevo de Andrés Martín, que culmina así una etapa de casi una década como hermano mayor de esta cofradía pastoreña, inmersa ahora en la expansión de los frutos recabados durante la coronación canónica de la Santísima Virgen. En esta su hermandad, Segura, profesor y pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2013, ha desempeñado numerosos cargos, como mayordomo, secretario y diputado de cultos, así como fundador del primer grupo joven de la hermandad.

La lista de hermanos que acompañarán a Francis en esta nueva andadura son Irene Astorga Pedrero, Alberto Camacho Muñoz, Antonio García-Avilés Gadea, Félix Lerma Carrión, Andrés Martín Angulo, Álvaro Martín González, David Morán Ledesma, Manuel Osorno Garrido, Juan José Román Llorca, Manuel Jesús Romero Carmona, Ismael Ruiz Pérez, Virginia C. Sánchez-Barbudo González, Álvaro Sánchez Algarada y Francisco de Paula Sández Medina.