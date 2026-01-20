Gines acoge el XXV Encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía

La Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines acoge el próximo 24 de enero el XXV Encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía, una cita de especial relevancia que reunirá a unos 250 congresistas de más de 40 hermandades y cofradías rosarieras procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La jornada dará comienzo a primera hora de la mañana, entre las 8:30 y las 9:30 horas, con la recepción de las hermandades participantes y el reparto de credenciales en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, mientras que, de forma paralela, tendrá lugar el desayuno de convivencia en la Casa Hermandad de la Hermandad Sacramental hasta las 9:45 horas.

Cartel de este encuentro, que celebra su vigésimo quinta edición

A las 10:00 horas, el Teatro “El Tronío” acogerá el acto de bienvenida, presentación y conferencia–coloquio, bajo el título “Situación actual y retos de las Hermandades del Rosario en Andalucía para la Iglesia del siglo XXI”, que será impartida por don Félix María Casanova Lobo, párroco de Nuestra Señora de la Estrella de Valencina de la Concepción. Este espacio de reflexión se prolongará hasta las 11:30 horas.

Uno de los momentos centrales del encuentro tendrá lugar entre las 12:00 y las 13:30, con el rezo del Santo Rosario público, presidido por la imagen de la Virgen del Rosario, una talla anónima, atribuida a Juan de Mesa, del siglo XVII, acompañado por los estandartes, simpecados y banderas de las hermandades asistentes. El cortejo recorrerá las principales calles del municipio, partiendo y finalizando en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, y contará con el acompañamiento musical del Coro “Virgen del Rosario” de Gines, que interpretará el tradicional Rosario cantado por sevillanas.

Tras el rezo, los participantes compartirán un almuerzo de convivencia entre las 14:00 y las 16:00 horas en el Espacio para la Ciudadanía ‘Presidente Adolfo Suárez’, lugar en el que, a las 16:15 horas, se procederá a la elección de la Hermandad anfitriona del XXVI Encuentro de Hermandades del Rosario de Andalucía.

La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa, a las 17:30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, presidida por don Óscar Díaz Malaver, vicario episcopal para la Nueva Evangelización de la Archidiócesis de Sevilla y párroco de Nuestra Señora de la O, y concelebrada por los directores espirituales y capellanes de las hermandades participantes. La celebración estará acompañada musicalmente por el Coro “Virgen del Rosario” de Gines. Finalmente, a las 18:30 horas, tras la Eucaristía, tendrá lugar el acto de despedida y entrega de obsequios, poniendo broche final a una jornada marcada por la oración, la convivencia y la fraternidad entre hermandades.

Desde la Hermandad del Rosario de Gines se destaca la ilusión y el esfuerzo con el que se está preparando este encuentro histórico, que coincide con una fecha tan señalada como su vigésimo quinta edición, y se invita a todas las hermandades y fieles a participar en una celebración que será, ante todo, testimonio de fe, unión y compromiso cristiano.