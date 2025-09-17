El Grupo de Fieles de la Barzola organiza un viaje a la procesión magna de Huelva: últimas plazas

La Virgen de la Victoria, una de las participantes en la magna

El siempre activo Grupo de Fieles del Mayor Dolor, de la parroquia de la Barzola, ha dispuesto de un autobús para acudir a la procesión magna que se celebrará en Huelva el próximo sábado 20 de septiembre, la cual contará con la participación de 24 imágenes marianas de la diócesis onubense. La primera de las imágenes saldrá a las 15:30 horas, mientras que la última de las imágenes tiene prevista su entrada a las 02:00 horas.

Cartel del viaje a Huelva del Grupo de Fieles de la Barzola

El autobús partirá desde Sevilla a las 13:00 horas, con paradas para recoger viajeros en: Calle Sor Francisca Dorotea (Barriada La Barzola), Parlamento de Andalucía y Estación de autobuses Plaza de Armas. El regreso tendrá lugar a las 2:30 horas de la madrugada desde Huelva, con paradas para bajar viajeros en: Estación de autobuses Plaza de Armas, Basílica de la Esperanza Macarena y calle Sor Francisca Dorotea. Si estás interesado en viajar con ellos a la procesión magna de Huelva, debes ponerte en contacto a través del WhatsApp 641 37 39 95. El precio de cada billete es de 21 euros.

Las 24 imágenes que participarán en la procesión magna mariana jubilar son las siguientes: