El Grupo de Fieles de la Barzola organiza un viaje a la procesión magna de Huelva: últimas plazas

La cita será este próximo 20 de septiembre y participan numerosas imágenes de la capital y la provincia, un hito histórico

El autobús saldrá a las 13:00 y regresará a Sevilla a las 2:30 de la madrugada

La Esperanza de Triana presidirá el Jubileo de las Hermandades de la Archidiócesis en la Catedral

La Virgen de la Victoria, una de las participantes en la magna / Antonio Jaén

El siempre activo Grupo de Fieles del Mayor Dolor, de la parroquia de la Barzola, ha dispuesto de un autobús para acudir a la procesión magna que se celebrará en Huelva el próximo sábado 20 de septiembre, la cual contará con la participación de 24 imágenes marianas de la diócesis onubense. La primera de las imágenes saldrá a las 15:30 horas, mientras que la última de las imágenes tiene prevista su entrada a las 02:00 horas.

Cartel del viaje a Huelva del Grupo de Fieles de la Barzola

El autobús partirá desde Sevilla a las 13:00 horas, con paradas para recoger viajeros en: Calle Sor Francisca Dorotea (Barriada La Barzola), Parlamento de Andalucía y Estación de autobuses Plaza de Armas. El regreso tendrá lugar a las 2:30 horas de la madrugada desde Huelva, con paradas para bajar viajeros en: Estación de autobuses Plaza de Armas, Basílica de la Esperanza Macarena y calle Sor Francisca Dorotea. Si estás interesado en viajar con ellos a la procesión magna de Huelva, debes ponerte en contacto a través del WhatsApp 641 37 39 95. El precio de cada billete es de 21 euros.

Las 24 imágenes que participarán en la procesión magna mariana jubilar son las siguientes:

  1. Virgen de la Paz (Hdad. Mutilados) – San Sebastián
  2. Virgen de los Dolores (Hdad. del Perdón) – Santa Teresa
  3. Virgen de los Dolores (Hdad. de los Judíos) – Catedral de la Merced
  4. Virgen de la Salud (Hdad. de la Sentencia) – La Soledad/S. Francisco de Asís
  5. Virgen del Rosario (Hdad. de la Cena) – Corazón de Jesús
  6. Virgen del Refugio (Hdad. de Pasión) – San Pedro
  7. María Auxiliadora (La Palma del Condado) – Misericordia
  8. Virgen de la Amargura (Hdad. del Nazareno) – Concepción
  9. Virgen de los Dolores (Hdad. de la Oración) – Concepción
  10. Ntra. Sra. de la Estrella (Chucena) – Catedral de la Merced
  11. Virgen de la Victoria – Corazón de Jesús
  12. Ntra. Sra. del Valle (La Palma del Condado) – San Pedro
  13. Ntra. Sra. del Mayor Dolor (Aracena) – Esperanza
  14. Ntra. Sra. de los Remedios (Villarrasa) – San Pedro
  15. Ntra. Sra. de la Peña (La Puebla de Guzmán) – Concepción
  16. Ntra. Sra. del Socorro (Rociana del Condado) – Concepción
  17. Reina de los Ángeles (Alajar) - San Pedro
  18. María Santísima en su Soledad (Ayamonte) – Soledad
  19. Virgen de la Esperanza – Esperanza
  20. Ntra. Sra. de los Milagros (Palos de la Frontera) – Concepción
  21. Ntra. Sra. de las Angustias (Ayamonte) – Soledad
  22. Ntra. Sra. de la Bella (Lepe) – Calvario
  23. Hermandad de la Cinta – San Pedro

