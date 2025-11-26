La Guardia Civil entrega el traje robado del Niño de la Virgen de Consolación y detiene al autor

La Guardia Civil ha recuperado un traje bordado en oro en tisú blanco perteneciente al ajuar del Niño Jesús de la Virgen de Consolación sustraído el pasado domingo 23 del presente en la Iglesia de Consolación de la localidad de Utrera. La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Utrera se inicia tras la denuncia interpuesta por responsable de la Junta de Gobierno de la propia Hermandad, estableciendo la Guardia Civil un dispositivo de búsqueda y localización del principal sospechoso del hurto.

Acto de entrega dela obra al Rector y la hermana mayor / G.C

La Guardia Civil localizó la tarde de ayer martes día 25 al presunto autor en la localidad de Puerto Serrano, procediendo a su detención en colaboración con la Policía Local de la localidad gaditana, y recuperando el ajuar sustraído en perfectas condiciones. En el día de hoy 26 de noviembre componentes del Puesto Principal de Utrera han hecho entrega en un acto público al Rector del Santuario de Consolación de la localidad sevillana del traje que además de estar altamente valorado económicamente la propia sustracción había generado una alarma social no solo entre los devotos de la corporación sino por los propios vecinos de Utrera.