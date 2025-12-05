Guía de los besamanos y cultos de la Inmaculada en Sevilla 2025
Infinidad de actos se celebran en las iglesias sevillanas para conmemorar uno de sus días predilectos
Es una fecha anotada con tinta indeleble en el calendario devocional y emocional de toda la ciudad. Sevilla encara la celebración de un nuevo Día de la Inmaculada, lo que significa la celebración de numerosos besamanos y encuentros con nuestras imágenes. Prácticamente desde este mismo viernes y hasta la jornada del martes las agendas de los cofrades entran en plena ebullición para no perderse ninguna cita. Compartimos la agenda de besamanos para este puente, en el que también se desarrollan varios actos navideños.
Viernes 5 de diciembre
- Divino Perdón. A las 20:00 solemne triduo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción en la parroquia de los Desamparados, predicado por fray Antonio Vallinot González. La Virgen estará en solemne besamanos en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00.
- Padre Pío. Triduo en honor de la Virgen Madre de la Divina Gracia a partir de las 19:30, predicado por el párroco don Santiago González.
- Cristo de los Desamparados (Sto. Ángel). A las 19:30, triduo en honor a María Santísima de la Salud. De 10:30 a 13:30 y 18:30 a 20:30, besamanos a la Virgen.
- Pura y Limpia. A las 20:00 en el convento de la Encarnación, solemne novena a la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen, con predicación a cargo de don Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. A su concusión traslado de la Virgen a la parroquia del Sagrario entrando por la Puerta del Perdón.
- Silencio. A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.
Sábado 6 de diciembre
- Pura y Limpia. A las 12:30, en la parroquia del Sagrario, solemne función principal de instituto, presidida por don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla. A las 17:00 procesión de Pura y Limpia del Postigo con el siguiente itinerario: Puerta del Perdón, Plaza de la Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Joaquín Murube, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacio, Otto Moeckel, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, San Diego, Arfe, Arco del Postigo, Almirantazgo y entrada sobre las 20:30.
- Padre Pío. Triduo en honor de la Virgen Madre de la Divina Gracia a partir de las 19:30, predicado por el párroco don Santiago González.
- Cristo de los Desamparados (Sto. Ángel). A las 19:30, triduo en honor a María Santísima de la Salud. De 10:30 a 13:30 y 18:30 a 20:30, besamanos a la Virgen.
- Divino Perdón. A las 20:00 solemne triduo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción en la parroquia de los Desamparados, predicado por fray Antonio Vallinot González. La Virgen estará en solemne besamanos en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00.
- Redención. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío.
- Vera Cruz. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz.
- Los Negritos. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
- Silencio. A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.
- Carmen (Puente Triana). De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla.
- Virgen de la Aurora (calle Cervantes). La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30.
- Pastora (Santa Marina). A las 20:30, XXIV exaltación de la juventud a la Divina Pastora, que será pronunciada por Daniel Villanueva López. Tras el acto, devoto besamanos a la Divina Pastora.
Domingo 7 de diciembre
- Padre Pío. Solemne triduo en honor de la Virgen Madre de la Divina Gracia a partir de las 11:00, predicado por el párroco don Santiago González.
- Cristo de los Desamparados (Sto. Ángel). A las 19:30, triduo en honor a María Santísima de la Salud. De 10:30 a 13:30 y 18:30 a 20:30, besamanos a la Virgen.
- Divino Perdón. A las 20:00 solemne triduo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción en la parroquia de los Desamparados, predicado por fray Antonio Vallinot González. La Virgen estará en solemne besamanos en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00.
- Sagrada Cena. De 18:00 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora del Subterráneo.
- El Amor. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, solemne besamanos a la Virgen del Socorro.
- La Redención. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío.
- Santa Cruz. De 10:30 a 21:00, solemne y devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.
- Siete Palabras. Solemne besamanos en honor de la Virgen de la Cabeza de 17:00 a 20:00.
- Los Negritos. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
- El Silencio. A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.
- Soledad de San Buenaventura. De 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.
- Sol. De 11:00 a 14:00, devoto besamanos a la Inmaculada Concepción de María Santísima de la Salud.
- La Trinidad. De 17:00 a 19:45, besamanos a María Santísima de la Concepción.
- Pastora (Santa Marina). La Divina Pastora estará en besamanos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. A las 20:30 solemne función, celebrando y predicando don Marcelino Manzano. A su conclusión, XXX acto de entrega de las pastas al Pregonero de las Glorias de Sevilla, Moisés Ruz.
- Catedral. Vigilia de la Inmaculada. A las 18:00, misa en el trascoro de la Catedral. A partir de las 20:15, l Vigilia de la Inmaculada presidida por el arzobispo de Sevilla monseñor José Ángel Saiz Meneses.
- Santa Marta. A las 20:30, vigilia de la Inmaculada con predicación a cargo de don Francisco de los Reyes, párroco de San Andrés.
- Carmen San Leandro. A partir de las 13:00 en la Plaza de San Gabriel Zambomba "Nacerá en San Leandro" con ambigú, actuaciones y sorteos.
- Carmen (Puente Triana). De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla.
- Virgen de la Aurora (calle Cervantes). La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas.
- Vera Cruz. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz.
- Divina Pastora (San Antonio). A las 13:00, exaltación a la Divina Pastora a cargo de Ricardo Laguillo. Al término, apertura del besamanos, que continuará de 17:00 a 20:00.
Lunes 8 de diciembre
- Divino Perdón. Clausura de los actos y cultos del XXV aniversario, con función solemne a María Stma. de la Purísima Concepción en la parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados, presidida por don Monseñor Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de Sevilla. A su finalización, santo rosario con el siguiente itinerario: Salida, Ciudad de Paterna, Ntra. Sra. de los Desamparados, Ontur, Ildefonso Marañón, Escritor Alfonso Grosso y entrada a las 14:30.
- Cristo de los Desamparados (Sto. Ángel). A las 13:00, Función a María Santísima de la Salud. De 10:30 a 13:30 y 18:30 a 20:30, besamanos la Virgen.
- Padre Pío. Función solemne en honor de la Virgen Madre de la Divina Gracia a las 12:00, predicada por don Santiago González. De 10:00 a 19:30, besamanos a la Virgen interrumpido por dicha función.
- Sagrada Cena. De 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora del Subterráneo. A las 11:30 misa solemne en honor a la Inmaculada Concepción.
- El Amor. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, besamanos a la Virgen del Socorro.
- La Redención. De 10:00 hasta las 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío. A las 12:30 horas solemne función
- Santa Marta. De 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora de las Penas. (Horario de fotografías de 9:30 a 10:30). A las 11:30 y 13:00, misa.
- Vera Cruz. A las 12:15 solemne función religiosa a María Santísima de las Tristezas predicando don Manuel Sánchez Sánchez, canónigo de la Catedral. A su término veneración de la Santísima Virgen.
- Santa Cruz. De 10:30 a 21:00, solemne besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.
- La Lanzada. Solemne función a la Inmaculada Concepción a las 12:00, presidida por don Pablo Colón, director espiritual. Durante el horario de apertura del templo, besamanos a la Virgen de Guía.
- Siete Palabras. Solemne besamanos en honor de la Virgen de la Cabeza de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Solemne función a las 12:00 con predicación a cargo de don Carlos Coloma, cura párroco de San Vicente.
- Cristo de Burgos. De 14.00 a 19.30, besamanos a Madre de Dios de la Palma, cerrando el culto con el rezo del Santo Rosario y el canto de la salve.
- Soledad de San Buenaventura. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, Nuestra Señora de la Soledad estará expuesta en besamanos. A las 13:00 función solemne presidida por fray Alfonso García Araya, guardián y rector de San Buenaventura.
- Negritos. De 10:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora de los Ángeles. A las 11:30, misa predicada por don José Miguel Verdugo Rasco, arcipreste de San Bernardo y párroco de San Diego de Alcalá.
- Silencio. A las 12:00, solemne función en honor de María Santísima de la Concepción predicada por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar. A su conclusión comenzará el besamanos a la Virgen, que se extenderá también durante el martes 9 de diciembre.
- Montserrat. 425 aniversario fundacional. A las 12:30, santa misa con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María. La imagen permanecerá en veneración extraordinaria en horario de 11:00 a 12:30, de 13:15 a 14:00 y 17:00 a 21:00, antes de su peregrinación a la Abadía de Montserrat en Cataluña.
- Sol. De 10:00 a 14:00, devoto besamanos a la Inmaculada Concepción de María Santísima de la Salud.
- Los Servitas. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, besamanos a María Stma. de la Soledad.
- Trinidad. A las 11:45, misa solemne en honor de María Santísima de la Concepción presidida por don Miguel Canino, director espiritual. De 17:00 a 19:45, besamanos a la Virgen.
- Pura y Limpia. De 10:00 a 20:00, solemne besamanos de la Pura y Limpia. A las 00:00 salutación a la Santísima Virgen y a las 12:00 rezo del Ángelus. A las 13:15 se interpretarán los laudes a la Pura y Limpia del Postigo a cargo de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol.
- Divina Pastora (San Antonio). De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Divina Pastora.
- Pastora (Santa Marina). La Divina Pastora estará en besamanos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.
- Carmen (Puente Triana). De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla.
- Anunciación (Juan XXIII). A las 10:15, rezo del santo Rosario presidido por la Virgen de la Anunciación con el siguiente recorrido: Salida, Avenida las Leandras, calle Central Fase 1 Fase 4, Los Claveles, plaza del Encuentro y entrada sobre las 11:45.
- Virgen de la Aurora (calle Cervantes). La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.
