Guía de los besamanos y cultos de la Inmaculada en Sevilla 2025

Es una fecha anotada con tinta indeleble en el calendario devocional y emocional de toda la ciudad. Sevilla encara la celebración de un nuevo Día de la Inmaculada, lo que significa la celebración de numerosos besamanos y encuentros con nuestras imágenes. Prácticamente desde este mismo viernes y hasta la jornada del martes las agendas de los cofrades entran en plena ebullición para no perderse ninguna cita. Compartimos la agenda de besamanos para este puente, en el que también se desarrollan varios actos navideños.

Viernes 5 de diciembre

Divino Perdón . A las 20:00 solemne triduo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción en la parroquia de los Desamparados, predicado por fray Antonio Vallinot González. La Virgen estará en solemne besamanos en horario de 10:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00.

A las 19:30, triduo en honor a María Santísima de la Salud. De 10:30 a 13:30 y 18:30 a 20:30, besamanos a la Virgen. Pura y Limpia. A las 20:00 en el convento de la Encarnación, solemne novena a la Pura y Limpia Concepción de la Santísima Virgen, con predicación a cargo de don Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. A su concusión traslado de la Virgen a la parroquia del Sagrario entrando por la Puerta del Perdón.

Sábado 6 de diciembre

Pura y Limpia. A las 12:30, en la parroquia del Sagrario, solemne función principal de instituto, presidida por don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla. A las 17:00 procesión de Pura y Limpia del Postigo con el siguiente itinerario: Puerta del Perdón, Plaza de la Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Joaquín Murube, Miguel de Mañara, Santo Tomás, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Techada, Antonia Díaz, Gracia Fernández Palacio, Otto Moeckel, Adriano, Toneleros, Real de la Carretería, San Diego, Arfe, Arco del Postigo, Almirantazgo y entrada sobre las 20:30.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío. Vera Cruz . A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz.

. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz. Los Negritos . De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.

. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles. Silencio . A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.

. A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar. Carmen (Puente Triana). De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla.

De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla. Virgen de la Aurora (calle Cervantes). La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30.

La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30. Pastora (Santa Marina). A las 20:30, XXIV exaltación de la juventud a la Divina Pastora, que será pronunciada por Daniel Villanueva López. Tras el acto, devoto besamanos a la Divina Pastora.

Domingo 7 de diciembre

Padre Pío . Solemne triduo en honor de la Virgen Madre de la Divina Gracia a partir de las 11:00, predicado por el párroco don Santiago González.

. De 18:00 a 20:30, besamanos a Nuestra Señora del Subterráneo. El Amor. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, solemne besamanos a la Virgen del Socorro.

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, solemne besamanos a la Virgen del Socorro. La Redención . De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío.

. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a María Santísima del Rocío. Santa Cruz. De 10:30 a 21:00, solemne y devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores.

De 10:30 a 21:00, solemne y devoto besamanos a Nuestra Señora de los Dolores. Siete Palabras. Solemne besamanos en honor de la Virgen de la Cabeza de 17:00 a 20:00.

Solemne besamanos en honor de la Virgen de la Cabeza de 17:00 a 20:00. Los Negritos . De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.

. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, besamanos en honor de Nuestra Señora de los Ángeles. El Silencio . A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar.

. A las 19:45, solemne triduo en honor de María Santísima de la Concepción predicado por don Carlos Carrasco Schlatter, párroco de Nuestra Señora del Mar. Soledad de San Buenaventura. De 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.

De 17:00 a 21:00, besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. Sol . De 11:00 a 14:00, devoto besamanos a la Inmaculada Concepción de María Santísima de la Salud.

. De 11:00 a 14:00, devoto besamanos a la Inmaculada Concepción de María Santísima de la Salud. La Trinidad . De 17:00 a 19:45, besamanos a María Santísima de la Concepción.

. De 17:00 a 19:45, besamanos a María Santísima de la Concepción. Pastora (Santa Marina). La Divina Pastora estará en besamanos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. A las 20:30 solemne función, celebrando y predicando don Marcelino Manzano. A su conclusión, XXX acto de entrega de las pastas al Pregonero de las Glorias de Sevilla, Moisés Ruz.

La Divina Pastora estará en besamanos de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. A las 20:30 solemne función, celebrando y predicando don Marcelino Manzano. A su conclusión, XXX acto de entrega de las pastas al Pregonero de las Glorias de Sevilla, Moisés Ruz. Catedral . Vigilia de la Inmaculada. A las 18:00, misa en el trascoro de la Catedral. A partir de las 20:15, l Vigilia de la Inmaculada presidida por el arzobispo de Sevilla monseñor José Ángel Saiz Meneses.

. Vigilia de la Inmaculada. A las 18:00, misa en el trascoro de la Catedral. A partir de las 20:15, l Vigilia de la Inmaculada presidida por el arzobispo de Sevilla monseñor José Ángel Saiz Meneses. Santa Marta. A las 20:30, vigilia de la Inmaculada con predicación a cargo de don Francisco de los Reyes, párroco de San Andrés.

A las 20:30, vigilia de la Inmaculada con predicación a cargo de don Francisco de los Reyes, párroco de San Andrés. Carmen San Leandro . A partir de las 13:00 en la Plaza de San Gabriel Zambomba "Nacerá en San Leandro" con ambigú, actuaciones y sorteos.

. A partir de las 13:00 en la Plaza de San Gabriel Zambomba "Nacerá en San Leandro" con ambigú, actuaciones y sorteos. Carmen (Puente Triana). De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla.

De 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, besamanos a la Virgen del Carmen en su capilla. Virgen de la Aurora (calle Cervantes). La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas.

La Virgen de la Aurora, en la capilla de la Orden Tercera de la calle Cervantes, estará en besamanos de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas. Vera Cruz . A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz.

. A las 20:15, solemne triduo a María Santísima de las Tristezas predicado por don Pablo Colón, vicario parroquial de Santa Cruz. Divina Pastora (San Antonio). A las 13:00, exaltación a la Divina Pastora a cargo de Ricardo Laguillo. Al término, apertura del besamanos, que continuará de 17:00 a 20:00.

Lunes 8 de diciembre