Habrá nazarenos en Sevilla el próximo 1 de diciembre

Una estampa que no dejará indiferente a nadie y que nos transportará a un día cualquiera de Semana Santa. Habrá nazarenos en Sevilla en cuestión de días. Y no, no forma parte de una procesión extraordinaria, ni de un evento de similares características. Es un ejemplo más de la riqueza etnográfica y antropológica de nuestra tierra y el modo de expresar la fe por ajeno y extraño que nos resulte.

El día 1 de diciembre se celebrará en el centro de la ciudad, a partir de las 11:00, un desfile de bandas procesionales, una iniciativa que forma parte de la Feria MARCO, a desarrollar en FIBES y organizada por el Consejo de Bandas y CONTURSA, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Consejería de Cultura y Turismo. MARCO (Música, Arte y Cofradías) reunirá en este espacio a más de cuarenta formaciones musicales de toda España y servirá de punto de encuentro para todas las empresas vinculadas al sector cofradiero, desde el arte sacro hasta otros negocios dedicados al mundo de la Semana Santa. Pues bien; en dicho desfile, que recorrerá las calles más emblemáticas de la capital andaluza, participará una banda muy singular.

Se trata de la Banda de Cabecera -o cruz de guía, para entendernos- de la hermandad del Rescate y Dolores, de la localidad jienense de Linares, y que cuenta con una particularidad diferencial: sus músicos van vestidos con el hábito nazareno de la propia cofradía, una práctica común y habitual, por ejemplo, en la Semana Santa castellana. La entidad cuenta en su mayoría con instrumentos de viento madera y viento metal, y llama poderosamente la atención este singular "uniforme", que se compone de antifaz y túnica rojos, capa blanca y cíngulo color caña. Remata el atuendo el escudo de la corporación, que a modo de escapulario cae sobre el pecho de todos los integrantes.

Como curiosidad, no será la primera vez que esta institución visite nuestra ciudad, puesto que ya lo hizo en los años 1999 y 2000 con motivo de MUNARCO, otra gran feria cofradiera y pionera en este tipo de encuentros a nivel nacional. Nacida en 1972, en un primer momento se decantaron por el estilo de las cornetas y tambores, pasando tres años después al género de las agrupaciones musicales. Una de sus composiciones más emblemáticas, y que a buen seguro sonará en Sevilla, es la adaptación del célebre Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Además, participan en numerosas actividades de carácter cultural y festivo, como las fiestas ibero romanas de Cástulo o en las fiestas de Romanos y Cartagineses de Cartagena, declaradas de Interés Turístico Internacional. En 2022 celebraron el cincuentenario fundacional.

También participará en este desfile la característica Agrupación Musical de Móstoles, que cuenta con un grupo de majorettes que ya desfilaron por Sevilla en los Congresos de Bandas que se celebraban hasta poco antes del inicio de la pandemia.