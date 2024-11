La Virgen de Consolación estrenará nuevo puñal el Miércoles Santo de 2025

Un detalle a tener en cuenta la próxima vez que el barrio de Nervión se haga cofradía. La Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, estrenará el próximo Miércoles Santo un nuevo puñal, que pasará a formar parte del ajuar de la dolorosa y que portará, como decimos, el día 16 de abril en la estación de penitencia a la Catedral. Una representación de la junta de gobierno, encabezada por su hermano mayor Santos Alonso de la Florida Casal, se ha desplazado al taller de Joaquín Ossorio para firmar el contrato. Será este orfebre sevillano el encargado de ejecutar esta pieza, cuyo diseño corre a cargo de Fernando Prini.

Joaquín Ossorio junto a Santos Alonso, hermano mayor

En concreto, la pieza será realizada en oro de ley, topacios azules, perlas y lapislázuli. En cuanto a su trazo, en el broche central figura un busto de la Inmaculada Concepción, titular de la parroquia en la que tiene su sede esta corporación del Miércoles Santo. Estilísticamente, sigue las líneas del manto procesional que será estrenado finalmente la próxima Semana Santa, y que ha sido igualmente diseñado por este artista malagueño.

El diseño del puñal, obra de Fernando Prini

Será, indudablemente, uno de los grandes estrenos patrimoniales de 2025, si no el más esperado. El pasado mes de febrero la corporación anunció con pesar que el manto, diseñado en el año 2017, no podría ser estrenado en 2024, puesto que el taller de Charo Bernardino no pudo cumplir con el plazo de entrega "debido a la complejidad y volumen de trabajo" que requería la obra. Si todo marcha según lo previsto, se culminará así, en buena medida, el manto de la dolorosa de Dubé de Luque, un sueño para todos los cofrades de Nervión.