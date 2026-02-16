Ya hay fecha para la reapertura de la Capilla Real y la reposición al culto de la Virgen de los Reyes
El Cabildo elige una fecha señalada como es el Miércoles de Ceniza, que señala el inicio de la Cuaresma
La imagen podrá visitarse desde las 08:00 de la mañana
La Catedral de Sevilla ha anunciado la reapertura de la Capilla Real y la reposición al culto de la imagen de la Virgen de los Reyes, que ha permanecido durante algo menos de un mes sometida a revisión e intervención de mantenimiento a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla. En este sentido, el Cabildo Catedral ha elegido el Miércoles de Ceniza como fecha significativa para tal fin, por lo que la visita a la patrona hispalense estará abierta desde las 8:00 horas ininterrumpidamente hasta la finalización de la Misa de Ceniza de las 20:00 en el Trascoro.
El acceso a la Capilla Real se realizará por la Puerta de las Campanillas, permitiendo a los fieles subir hasta los pies de la Virgen y participar así de un momento de encuentro cercano con la patrona. Tras la Misa de las 20:00, el Arzobispo de Sevilla, los concelebrantes y los fieles se dirigirán en procesión hacia la Capilla Real para el cántico de la Salve y la reapertura oficial de la capilla. A partir del jueves, 19 de febrero, volverán las misas a esta capilla.
Misas de ceniza
El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, "un tiempo de reflexión, penitencia y renovación espiritual", señala la nota. Durante todo el día, el Cabildo Metropolitano invita a los fieles a participar en las distintas celebraciones y a vivir este tiempo litúrgico como una oportunidad de conversión y encuentro con Dios. El horario de misas y su lugar de celebración es el siguiente:
- 08:15 – Capilla de la Antigua
- 09:00 – Capilla de la Antigua
- 09:30 – Oficio coral y Misa posterior en el Altar Mayor
- 12:00 – Capilla de la Antigua
- 12:30 – Parroquia del Sagrario
- 18:00 – Capilla de la Antigua
- 20:00 – Trascoro, presidida por el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses
- 20:00 – (Parroquia del Sagrario)
Para la Solemne Misa de las 20:00, el acceso será por las Puertas de San Miguel y de los Palos a partir de las 19:00, y quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la retransmisión en directo vía YouTube. "La reapertura de la Capilla Real y la restitución al culto de la Virgen de los Reyes refuerzan el papel de la Catedral como centro espiritual y cultural de Sevilla, ofreciendo a los fieles un espacio renovado para la oración y la contemplación durante este tiempo litúrgico tan significativo", apostilla el Cabildo.
