Ya hay fecha para la reapertura de la Capilla Real y la reposición al culto de la Virgen de los Reyes

La Catedral de Sevilla ha anunciado la reapertura de la Capilla Real y la reposición al culto de la imagen de la Virgen de los Reyes, que ha permanecido durante algo menos de un mes sometida a revisión e intervención de mantenimiento a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla. En este sentido, el Cabildo Catedral ha elegido el Miércoles de Ceniza como fecha significativa para tal fin, por lo que la visita a la patrona hispalense estará abierta desde las 8:00 horas ininterrumpidamente hasta la finalización de la Misa de Ceniza de las 20:00 en el Trascoro.

El acceso a la Capilla Real se realizará por la Puerta de las Campanillas, permitiendo a los fieles subir hasta los pies de la Virgen y participar así de un momento de encuentro cercano con la patrona. Tras la Misa de las 20:00, el Arzobispo de Sevilla, los concelebrantes y los fieles se dirigirán en procesión hacia la Capilla Real para el cántico de la Salve y la reapertura oficial de la capilla. A partir del jueves, 19 de febrero, volverán las misas a esta capilla.

Misas de ceniza

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, "un tiempo de reflexión, penitencia y renovación espiritual", señala la nota. Durante todo el día, el Cabildo Metropolitano invita a los fieles a participar en las distintas celebraciones y a vivir este tiempo litúrgico como una oportunidad de conversión y encuentro con Dios. El horario de misas y su lugar de celebración es el siguiente:

08:15 – Capilla de la Antigua

– Capilla de la Antigua 09:00 – Capilla de la Antigua

– Capilla de la Antigua 09:30 – Oficio coral y Misa posterior en el Altar Mayor

– Oficio coral y Misa posterior en el Altar Mayor 12:00 – Capilla de la Antigua

– Capilla de la Antigua 12:30 – Parroquia del Sagrario

– Parroquia del Sagrario 18:00 – Capilla de la Antigua

– Capilla de la Antigua 20:00 – Trascoro, presidida por el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses

– Trascoro, presidida por el Arzobispo de Sevilla, Mons. José Ángel Saiz Meneses 20:00 – (Parroquia del Sagrario)

Para la Solemne Misa de las 20:00, el acceso será por las Puertas de San Miguel y de los Palos a partir de las 19:00, y quienes no puedan asistir presencialmente podrán seguir la retransmisión en directo vía YouTube. "La reapertura de la Capilla Real y la restitución al culto de la Virgen de los Reyes refuerzan el papel de la Catedral como centro espiritual y cultural de Sevilla, ofreciendo a los fieles un espacio renovado para la oración y la contemplación durante este tiempo litúrgico tan significativo", apostilla el Cabildo.