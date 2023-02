La Hermandad de los Estudiantes promueve una calle para los hermanos costaleros en Sevilla

La Hermandad de los Estudiantes formula al Ayuntamiento de Sevilla la petición de una calle para los hermanos costaleros. Durante el exitoso estreno de la película El espíritu del 73, el hermano mayor invitó a Antonio Muñoz, alcalde de la ciudad, a que considerarse esta iniciativa en reconocimiento a un colectivo indispensable de la Semana Santa de Sevilla.

El hermano mayor de Los Estudiantes, Jesús Resa, agradeció la presencia del alcalde y de miembros de la Corporación Municipal en el estreno de ‘El espíritu del 73’. “Su presencia en este acto refrenda una vez más el apoyo de nuestro Ayuntamiento a la Semana Santa y a sus hermandades”. Resa aprovechó su intervención para lanzar un guante a la primera autoridad municipal: que Sevilla pueda contar con una calle dedicada a los “Hermanos Costaleros”. “Este colectivo de hermanos costaleros, por lo que ha aportado a la Semana Santa no sólo de Sevilla sino de toda Andalucía y España, sería merecedor a mi entender, de tener en nuestra ciudad la rotulación de una calle que reconociera su aportación”.

El alcalde concluyó su intervención “cogiendo el guante que me lanza el hermano mayor”. “Por supuesto que lo vamos a estudiar con todo el cariño y no sólo eso sino que en el pleno correspondiente, cuando toque, el conjunto de capataces y costaleros voy a proponer que tengan la Medalla de la Ciudad con motivo del día de San Fernando”.

La película

Exitoso estreno de ‘El espíritu del 73’, la película documental que recrea el nacimiento, hace ahora 50 años, de la primera cuadrilla de hermanos costaleros en Sevilla bajo las trabajaderas del Cristo de la Buena Muerte.

La película, producida íntegramente por la Hermandad, ha gozado de una extraordinaria acogida en el mundo de las cofradías. Su estreno este lunes en la Fundación Cajasol ha reunido a un gran número de autoridades, encabezadas por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el primer teniente de alcalde y delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, amén del presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez.

El alcalde ha calificado esta película como “un documento para la historia de Sevilla”. “Hemos visto un documento que no me equivoco si lo tildo de histórico, sorprendente, bien relatado y que creo que formará parte de la historia documental no solamente de la Semana Santa sino de Sevilla. Hemos visto un punto de inflexión realmente histórico, que cambió el devenir de la Semana Santa”.

En su discurso de cierre del acto, Antonio Muñoz elogió la valentía de aquella junta de gobierno de la Hermandad de Los Estudiantes del año 1973 “habida cuenta de las dudas que había en Sevilla en torno a la misma”. “Hay una pregunta que Fernando Cano (secretario de Los Estudiantes en 1973) lanza al aire en el documental: “Por qué no vamos a sacar nosotros al Cristo?”. Esa pregunta, que fue respondida afirmativamente, cambió el signo de la historia de la Semana Santa y fue gracias por supuesto a la voluntad de la junta de gobierno de entonces de la hermandad”.

Según expuso Antonio Muñoz, gracias a esta decisión, se eliminó “esa espada de Damocles que estaba produciendo la falta de costaleros profesionales” y que se cernía sobre la Semana Santa de Sevilla. “¿Qué hubiera sido de la Semana Santa si la decisión hubiera sido aceptar esos pasos con ruedas? Hubiera sido otra cosa, es difícil de imaginar”, dijo.

“Creo que este documental tiene que servir de homenaje a todos los costaleros que a partir de entonces se han metido y se siguen metiendo debajo de los pasos. Porque ya sabemos que más allá de esa identidad como colectivo, son parte y pieza fundamental de nuestras hermandades”.

Presentado por el periodista Fran López de Paz, el acto de estreno de la película concluyó con una foto de familia de los integrantes de aquella primera cuadrilla sobre las tablas del salón de actos de la Fundación Cajasol.

Dirigida por el periodista José Gómez Palas y realizada por JRP Producciones, la película propone un viaje en el tiempo a la Sevilla de hace medio siglo para repasar los acontecimientos y las circunstancias sociológicas que desembocaron en una de las mayores revoluciones que vivió la Semana Santa de Sevilla en el pasado siglo XX: la irrupción de los hermanos costaleros en el cerrado círculo de las trabajaderas y la progresiva desaparición de las cuadrillas asalariadas.