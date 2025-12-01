Los hermanos de la Estrella decidirán quién restaurará a Nuestro Padre Jesús de las Penas

Cita definitiva para los cofrades de la calle San Jacinto, quienes tendrán la última palabra acerca de un proyecto artístico de especial sensibilidad. La hermandad de la Estrella ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario para decidir acerca de quién practicará la restauración a Nuestro Padre Jesús de las Penas, propuesta aprobada en otro cabildo hace unos quince días.

El Salón de Actos del Colegio de Nuestra Señora del Rosario acogerá esta asamblea que se prevé muy participativa, y que se celebrará el domingo 14 de diciembre a partir de las 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda. En este cabildo los hermanos decidirán entre dos propuestas: o Pedro Manzano (opción preferida por la junta) o el IAPH, institución que ya realizó la restauración de la Virgen de la Estrella en 2010.

Además, en dicho cabildo, "los hermanos que lo requieran podrán consultar los informes realizados por Pedro Manzano y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)", señala la corporación, pero para ello será necesario solicitar cita previa en el correo de Secretaría (secretaria@hermandad-estrella.org), indicando nombre, apellidos y DNI. La consulta será individual y en el siguiente horario: de lunes a jueves, de 19:30 a 21:00.