Los hermanos mayores de la Macarena y Triana hablan en Jerez de la labor social de las cofradías: "Vivimos del mangazo"

El Auditorio de la Fundación Cajasol acogió en la noche del viernes una charla protagonizada por los hermanos mayores de la Esperanza Macarena y de la Esperanza de Triana de Sevilla, José Antonio Fernández Cabrero y Sergio Sopeña Carriazo, respectivamente, organizada por la Guardia Romana de la Hermandad del Transporte. Fue un encuentro distendido donde los máximos responsables de dos de las grandes corporaciones penitenciales de Andalucía, además de explicar la labor solidaria que desarrollan, incidieron en la necesidad de que las hermandades fomenten y den el peso necesario a este pilar básico de su razón de ser.

Desde el inicio del encuentro, Fernández Cabrero mostró su convencimiento de que las hermandades deben ser "fraternas, caritativas y sociales". "La acción social es lo más importante; es lo mayor que tenemos y lo que debe ser lo mayor", aseveró. En este sentido, remarcó que la actividad social y caritativa de la hermandad tiene que estar "presupuestada" para que pueda llevarse a cabo, pero lamentó que nunca sea suficiente. Así, se preguntó: "¿Estamos haciendo lo que debemos? Yo creo que estamos lejos de dar satisfacción a la sociedad". No obstante explicó que, aunque la Macarena tiene estipulado por sus reglas y reglamento interno que debe destinar entre un 10 y 15% de su presupuesto anual a la acción social, este importe suele superarse ampliamente en cada ejercicio.

Por su parte, el hermano mayor de la Esperanza de Triana explicó que se ha producido una 'evolución' en la labor social de su coporación para ir más allá de las "ayudas puntuales paliativas", que aún se siguen haciendo, de ahí que incidiera en que el objetivo no es otro que trabajar para "transformar la sociedad". Así, comentó que hay iniciativas y proyectos de su hermandad encaminados en esta línea como es el centro de apoyo a niños con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) que lleva varios años funcionando con una gestión "profesionalizada" o, más recientemente, la Misión Evangelizadora de la Esperanza de Triana, que está enfocada a las 3.000 viviendas de Sevilla, una de las zonas más pobres de España.

Eso sí, ambos coincidieron en señalar que las obras de carácter social no deben estar enfocadas únicamente a ayudar a los hermanos, sino que deben diseñarse para mejorar la sociedad en su conjunto, atendiéndose necesidades como la salud, la inmigración o la atención a las familias de la población reclusa, entre otras.

La financiación de la obra social

Uno de los aspectos que se abordó en la charla, que fue moderada por Juan Antonio Sánchez Galindo, fue la financiación de la obra social. El hermano mayor de la Macarena lo resumió de manera jocosa, aunque contundente, para explicar cómo se obtienen los recursos para estas grandes obras asistenciales que desarrollan sus hermandades: "Vivimos del mangazo puro y duro", sentenció. Con esta afirmación hizo hincapié en el esfuerzo que deben hacer cofradías como la Macarena para buscar los recursos económicos necesarios de particulares, entidades y empresas para el desarrollo de estas iniciativas .

El hermano mayor de la Esperanza de Triana, que también incidió en la importancia del "mangazo" apuntado por su "amigo" Cabrero puesto que las cuotas de los hermanos "no lo cubre todo", lamentó la "poca implicación" de las administraciones públicas en este tipo de proyectos, contrastándola con las entidades bancarias de las que aseguró que sí realizan importantes aportaciones a través de sus obras sociales y fundaciones.

Los dos máximos responsables de las corporaciones pusieron el énfasis también en la importancia y prioridad que debe tener el desarrollo de la acción social en las cofradías - "gestión, trabajo e implicación" dijo uno de ellos -, de ahí que coincidieran en señalar la importancia de la elección de las personas que están al frente de estas áreas. Por ello, lamentaron que, durante el diseño de las juntas de gobierno, en muchas ocasiones, se acabe designando como responsables de la labor de caridad a personas "sobrantes" en lugar de elegir a miembros con más preparación y actitud.

"Es imposible llegar a todo"

En el tramo final de la charla, los dos ponentes indicaron que, a pesar de la importante social que realizan, nunca es suficiente. "Es imposible llegar a todo", aseveró el hermano mayor de la Esperanza de Triana. "¿Estamos haciendo todo lo que debemos? Por desgracia, no llegamos a todo", apostilló su homónimo de Macarena volviéndose a hacer la misma pregunta que hizo al inicio de su intervención.

Para profundizar en esta idea, Sergio Sopeña comentó: "No pretendemos solucionar todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, pero sí intentar hacerlo mejor día a día para tratar de llegar a más gente". Y en esta misma línea, Fernández Cabrero reiteró no solo en la importancia de la atención asistencial y alimentaria, sino también la mental.

Para finalizar, los hermanos mayores hicieron mención de los momentos actuales de sus respectivas hermandades. Así, el máximo responsable de la Macarena mencionó que, además los trabajos de restauración de la Virgen tras la fallida actuación de Francisco Arquillo (afirmó que las intervenciones de Pedro Manzano están "muy adelantadas"), la Hermandad se encuentra muy ilusionada con el proyecto de 'La azotea de la Macarena', la reforma de una zona del Hospital Universitario de la Macarena que servirá de espacio lúdico y terapéutico para los niños ingresados.

Por su parte, la Esperanza de Triana está ultimando los detalles de su Misión Evangelizadora a las 3.000 viviendas que llevará a su dolorosa hasta este barrio deprimido de la capital andaluza durante varias semanas y que comenzará el próximo 3 de octubre.

El acto fue cerrado por el hermano mayor de la Hermandad del Transporte, Manuel Monje Virues de Segovia, quien hizo entrega a los ponentes de un recuerdo de Nuestro Padre Jesús del Consuelo.