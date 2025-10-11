Horario, itinerario y detalles del rosario matutino de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur

Han sido solo siete días pero ha parecido toda una vida. Una vida de reencuentros, de emociones, de plegarias y de lágrimas. La hermandad de la Esperanza de Triana continúa desarrollando la denominada Misión de la Esperanza con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en el Polígono Sur, un sueño que pretende sembrar la semilla del fortalecimiento espiritual en la zona y, por supuesto, llevar su nombre a quienes más lo necesitan, precisamente en una de las zonas más desfavorecidas del país.

Tras la celebración del primero de los triduos en su honor, y con la función prevista para este sábado, los preparativos se centran ahora en el rosario matutino previsto para este próximo domingo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. En este sentido, la imagen será trasladada desde la parroquia de San Pío X, donde ha permanecido ocho días, a la de Jesús Obrero, ubicada aún más al sur en la geografía de este barrio.

De este modo, Nuestra Señora de la Esperanza, en andas, será portada hasta este otro templo en el que estará hasta la jornada del sábado 18, desarrollando igualmente actividades de índole pastoral y social. El rosario matutino comenzará a las 9:30 de la mañana, y el itinerario a seguir será el siguiente: Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 11:45 horas. De este modo, la Virgen transitará por enclaves de las Tres Mil Viviendas -una parte del Polígono Sur- y otras como Las Vegas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música de Las Cigarreras.

A la llegada a la iglesia de Jesús Obrero, sobre las doce y media, se celebrará una eucaristía presidida por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, y que servirá igualmente como clausura del I Congreso Internacional de Hermandades bajo la advocación de la Esperanza, que se celebra durante todo el fin de semana y cuenta con intervenciones de diferentes personalidades eclesiásticas como monseñor Omella, arzobispo de Pamplona, o monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. La imagen será portada en esta ocasión por los congresistas inscritos en el citado Congreso.