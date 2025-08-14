Horarios e itinerarios de la procesión extraordinaria de la Soledad de Castilleja de la Cuesta

Día y jornada de gozo y fiesta en Castilleja de la Cuesta. Los devotos placeños cuentan las horas para reencontrarse con la Virgen de la Soledad Coronada, que en la noche de este 14 de agosto recorrerá las calles de la localidad con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción. Es una procesión de carácter extraordinario y la Virgen, por tal motivo, ha sido ubicada en su paso de palio de salida.

Tras la misa celebrada a las doce del mediodía, se ultiman ya los preparativos para esta fastuosa procesión que comenzará a partir de las 21:00 de la noche, y tendrá el siguiente itinerario: Plaza de Santiago, Lepanto, Enmedio, Manuel García Junco, Real, Jesús de Gran Poder, Enmedio, 28 de febrero, Príncipe de Asturias, Lepanto, Plaza de Santiago, Hernán Cortés, Real, Convento y Plaza de Santiago. La entrada está prevista en torno a las 3:00 de la madrugada. Acompañará musicalmente la Banda de Música de Dos Hermanas 'Santa Ana', como es habitual. El paso de palio aparece exornado con las siguientes flores: rosas de tipología deep purple, pink mondial y shimmer, moab, quicksand, vuvucela, pittosporum, rosas de pitiminí en color malva, longuiflorun blancas, brunia, y el aromático complemento de la canela en rama y nardos.

Para la ocasión, los vecinos han adornado y engalanado las diferentes fachadas del itinerario para el paso de la cofradía. La dolorosa placeña, coronada en el año 2016, ya salió en otra fecha distinta al Viernes Santo, concretamente en 2022 para acompañar a Santiago Apóstol vestida de Pastora. La imagen suele procesionar en años xacobeos o jubilares. de la Semana Santa en 2022 y en concreto, fue el 25 de julio para acompañar a Santiago Apóstol vestida de Pastora, tal y como lo recogen las Reglas de la corporación. La imagen suele salir en Años Jacobeos.