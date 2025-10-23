La Humildad de Sevilla Este realizará una puerta en el templo para su salida procesional

Los hermanos de la Agrupación Parroquial de la Humildad, en el barrio de Sevilla Este, aprobaron este pasado miércoles en un cabildo de especial importancia la construcción de una nueva puerta en su sede canónica, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, para poder realizar la salida la estación de penitencia desde la propia iglesia, y no desde una estructura externa de carácter efímero levantada ex profeso para dicha maniobra.

Los hermanos, reunidos en esta asamblea extraordinaria, han aprobado por unanimidad la ejecución de este proyecto así como la financiación del mismo. El diseño de la puerta, obra de la hermana María Lozano Gómez, arquitecto, seguirá la propia estética y el sello estilístico de la parroquia, con un marco de piedra similar al de la puerta del Columbario y un revestimiento de madera, en perfecta armonía con el conjunto.

Con esta iniciativa, "nuestra Agrupación Parroquial da un paso decisivo e ilusionante, marcando un antes y un después en su historia, con el objetivo de seguir creciendo y mejorando las instalaciones al servicio de todos los hermanos y fieles", señala la corporación, que ya en junio de 2024 aprobó igualmente la construcción de una casa hermandad. Este proyecto requirió de un préstamo que el Consejo Económico de la Archidiócesis de Sevilla permite solicitar a través de la parroquia, ante la imposibilidad de gestionarlo directamente por la Agrupación. Así se podría hacer frente a la ejecución del edificio, que se construiría en el jardín de la parroquia de los Ángeles, según el proyecto expuesto en aquel cabildo. El presupuesto de la obra, teniendo en cuenta que faltan detalles por determinar, superaraba los 175.000 euros.

Para poder hacer frente, se aprobó de igual manera una cuota extraordinaria prácticamente simbólica (2 euros los mayores de edad y 1 euro los menores) que comenzaría a abonarse en 2025, siendo remesada en un solo pago en torno al mes de junio, y se volverá a revisar el compromiso dentro de cinco años. Por tanto, y en vista de los plazos marcados, la idea es que el Sábado de Pasión de 2026 la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad salga desde su nueva casa hermandad, abandonando así para siempre la carpa desde la que actualmente lo hace debido a las dimensiones de la puerta parroquial.