Ignacio Soro, reelegido hermano mayor del Gran Poder

Estabilidad, continuidad y confianza allá por San Lorenzo. La hermandad del Gran Poder ha celebrado en la tarde de este viernes cabildo general de elecciones, al que concurría como candidato a la reelección el actual hermano mayor, Ignacio Soro Cañas. Las elecciones, que se han desarrollado en las dependencias de la casa hermandad, han contado con una alta participación de hermanos, que han mostrado su apoyo al candidato. Las urnas han permanecido abiertas durante cinco horas. Al términio del escrutinio, el resultado se configura de la siguiente manera:

Votos totales: 775

Votos a favor: 765

Votos en blanco: 9

Votos nulos: 1

De esta manera, Soro, que tomó el relevo a Félix Ríos en 2021, continuará desempeñando su labor al frente de esta cofradía con varios proyectos: la rehabilitación de la casa hermandad, la búsqueda de nuevas soluciones para la Madrugada o la continuidad del proyecto misional en los Tres Barrios, entre otras muchas disposiciones. La lista de hermanos que acompañará a Soro en este nuevo mandato es la siguiente: