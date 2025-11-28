Ignacio Soro, reelegido hermano mayor del Gran Poder
La corporación ha celebrado este viernes cabildo general de elecciones con la presencia de una única lista
El actual hermano mayor continuará por tanto en el cargo cuatro años más
Estabilidad, continuidad y confianza allá por San Lorenzo. La hermandad del Gran Poder ha celebrado en la tarde de este viernes cabildo general de elecciones, al que concurría como candidato a la reelección el actual hermano mayor, Ignacio Soro Cañas. Las elecciones, que se han desarrollado en las dependencias de la casa hermandad, han contado con una alta participación de hermanos, que han mostrado su apoyo al candidato. Las urnas han permanecido abiertas durante cinco horas. Al términio del escrutinio, el resultado se configura de la siguiente manera:
- Votos totales: 775
- Votos a favor: 765
- Votos en blanco: 9
- Votos nulos: 1
De esta manera, Soro, que tomó el relevo a Félix Ríos en 2021, continuará desempeñando su labor al frente de esta cofradía con varios proyectos: la rehabilitación de la casa hermandad, la búsqueda de nuevas soluciones para la Madrugada o la continuidad del proyecto misional en los Tres Barrios, entre otras muchas disposiciones. La lista de hermanos que acompañará a Soro en este nuevo mandato es la siguiente:
- Hermano mayor: Ignacio Soro Cañas
- Teniente hermano mayor: Manuel León Carmona
- Mayordomo 1º: Manuel Ramos Garrido
- Mayordomo 2º: José Manuel González Colchón
- Secretario 1º: Pedro Ruíz-Berdejo Ferrar
- Secretario 2º: José Luis Gómez Villa
- Promotor de cultos: Felipe Gullón Folgado
- Censor 1º: José María Soro Cañas
- Censor 2º: María de Gracia Lasso de la Vega y Porres
- Prioste 1º: Alfredo Rosa Peinado
- Prioste 2º: Gerardo Pérez Belmonte
- Diputado Obras Asistenciales: Carlos Colón Lasso de la Vega
- Clavero: Ildefonso del Río Pérez
- Diputado formación y juventud: Inmaculada Cordero Olivero
- Archivero: Luis Romero Ruiz
- Diputado mayor de gobierno: Alfonso Jesús Pérez de los Santos Obacho
- Consiliarios: Rafael Luis Rivas Prieto, Roberto Pardo Salas y María José Ríos Villegas.
