EL TIEMPO
Sevilla se prepara para una semana de lluvias intensas
alida de la Esperanza de Triana, bajo palio, hasta la Catedral.
alida de la Esperanza de Triana, bajo palio, hasta la Catedral. / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral

La Esperanza de Triana, de San Jacinto a la Catedral: la luz con el tiempo dentro

'La Virgen estaba ahí, justo ahí dentro'

las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
1/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
2/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
3/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
4/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
5/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
6/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
7/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
8/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
9/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
10/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
11/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
12/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
13/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
14/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
15/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
16/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
17/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
18/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
19/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
20/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
21/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
22/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
23/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
24/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
25/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
26/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
27/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz
las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral
28/28 las imágenes de la procesión de la Esperanza de Triana a la Catedral / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats