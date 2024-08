Incertidumbre en Jerez por el cambio de banda en el misterio del Prendimiento

Una compleja situación que afecta, en buena medida, a una emblemática institución hispalense. Son horas intensas en la cofradierísima y vecina Jerez de la Frontera en cuanto al plano musical. El Obispado de Asidonia-Jerez se encuentra al tanto de lo que suceda en el barrio castizo de Santiago con una de sus cofradías, la del Prendimiento, una de las más esperadas de toda la Semana Santa y de las más conocidas más allá de sus propias fronteras.

Según una información adelantada por los compañeros de Cofrademanía, la agrupación musical de San Juan, de la mencionada ciudad y que ha acompañado estos años a este singular paso de misterio, habría comunicado a la curia lo ocurrido con respecto al contrato contraído con la corporación del Miércoles Santo. Sucede que el compromiso entre ambas entidades, banda y hermandad, expiraba en el año 2025; sin embargo, la actual junta de gobierno, optó por modificar el acompañamiento musical de la imagen y la formación elegida era, ni más ni menos, que la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la hermandad de Los Gitanos de Sevilla, que ya había anunciado previamente su desvinculación con la cofradía a la que acompañaban en Los Palacios y Villafranca, la del Gran Poder.

En cambio, y tal y como ha podido saber este periódico, una cláusula en dicho contrato permitía a la corporación rescindir el compromiso, eso sí, abonando a la agrupación la mitad del montante total a percibir por el año firmado (un 50%). Sin embargo, hasta el momento, el Obispado no se ha pronunciado al respecto ni ha impedido contratación alguna; simplemente se mantiene al tanto y se encuentra solicitando información a la mesa de oficiales. La Agrupación Musical de San Juan, por su parte, ha emitido un comunicado en sus perfiles oficiales señalando que la información originalmente difundida es "falsa", y han expresado "su más profundo rechazo ante esas acusaciones a nuestra entidad, las cuales se han transmitido sin fuentes fiables y sin fundamento, realizadas con el simple propósito de perjudicar nuestro trabajo e imagen pública". Este asunto ha saltado a la luz en estas últimas horas a raíz de la pregunta de un hermano del Prendimiento, formulada durante la celebración de un cabildo general, y en la que solicitaba información acerca de la oficialización definitiva de la contratación de la agrupación de Los Gitanos, cuestión que fue respondida con lo que se ha expuesto en estas líneas.

Actualmente, la hermandad del Prendimiento, que no pudo salir a la calle este año por la lluvia, se halla en un proceso de regeneración, y con una tutela o supervisión especial por parte de la autoridad eclesiástica tras unos años convulsos en su apartado interno. Tanto es así que en julio de 2023 hubo de suspenderse un cabildo por falta de quorum, y en el que se iban a tratar, entre otros asuntos, la restauración de la imagen de San Pedro o el paso de misterio. Aunque no existe una comisión rectora como tal (la actual junta trabaja, en buena medida, en funciones) la intención es que se recupere cuanto antes la plena estabilidad en esta cofradía tan señera no solo de la Semana Santa jerezana, sino de toda Andalucía. Y, de igual modo, se espera que los acontecimientos continúen su desarrollo previsto y que el año que viene la Agruapción Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud interprete su música por la flamenca calle Porvera.