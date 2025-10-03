“Voy a intentar ser yo tal y como me conocéis de la televisión”

“Ser nombrado pregonero de la Semana Santa de Sevilla te cambia la vida”. Así se expresaba José Antonio Rodríguez Benítez poco tiempo después de recibir la llamada del presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, para informarle de su designación. “Esta es una tarea, un encargo que jamás pensé que me podía pasar a mí por muchos motivos. Es una alegría inmensa”, explicaba el recién nombrado pregonero en la rueda de prensa posterior a su designación.

De 42 años, hermano de la Esperanza de Triana, la Bofetá, la Estrella y la Pastora de Triana, será el quinto periodista en los últimos 8 años que pronuncie el Pregón. El tercero de manera consecutiva. Actualmente, Rodríguez Benítez forma parte del gabinete de comunicación del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Precisamente, su trabajo condicionará el encargo (de manera positiva): “Me paso todo el día en el coche por mi trabajo. Creo que me tendré que llevar el portátil y creo que empezaré a escribir este domingo en Almería. Será un Pregón muy regional”. Precisamente, una de las primeras personas en felicitarle ha sido el presidente de la Junta: “Sí, me ha llamado. Sabe que me gusta mucho la Semana Santa. Me ha dicho que no me escaquee mucho que el año que viene va a ser de mucho trabajo”, bromeó.

El pregonero señaló que encargo le llega un momento todavía de juventud que permitirá que sus padres puedan escucharlo en primera fila, “me hace mucha ilusión ver sus caras”. Y avanzó un poco cómo puede ser su anuncio de la Semana Santa de Sevilla: “Me gusta mucho la poesía popular, pero soy consciente de la calidad de la poesía de pregones como el de Caro Romero o Antonio Murciano. No voy a intentar parecerme a nadie. Voy a intentar ser yo mismo, tal y como me conocéis de la tele y así funcionará seguro”. En cuanto a la marcha, avanzó que seguramente esté dedicada a la Esperanza de Triana, “mi hermandad de cabecera”;y sobre el tiempo del Pregón fue claro: “Será el tiempo necesario para que la gente disfrute y salga con ganas de ver pasos”.

Por su parte, el presidente del Consejo se mostró encantado con el que será su último pregonero: “Estoy seguro de que me iré muy satisfecho”.