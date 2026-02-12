Este es el itinerario del Vía Crucis del Señor de la Sentencia 2026: vuelta al corazón de San Luis y el Pumarejo

La hermandad de la Macarena ha compartido los horarios e itinerarios del Vía Crucis presidido por Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, uno de los actos marcados en rojo en el calendario de la corporación y de la Sevilla cofradiera. Como siempre, el Señor recorrerá las calles del barrio el primer viernes de Cuaresma, es decir, el próximo 20 de febrero en este caso. El cortejo partirá de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena a las 18:00 horas y concluirá en el templo a las 22:00 horas.

En esta ocasión, la Hermandad de la Macarena "ha querido configurar un recorrido de carácter íntimo, transitando por enclaves significativos del entorno macareno que propicien la meditación de las estaciones del Vía Crucis en un ambiente de mayor cercanía y silencio", señala. El itinerario discurrirá por la Basílica, Atrio, calle Macarena, Torreblanca, Plaza del Pumarejo, San Luis, Relator, Pozo, Talavera, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis, Atrio y entrada en la Basílica. De esta manera, se vuelve a transitar cuatro años después por una calle de hondo arraigo macareno como es Pozo, y se recupera otro entorno emblemático por el que ha discurrido el Señor en pocas ocasiones: la calle Talavera, para así desembocar en la célebre calle Parras.