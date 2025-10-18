Javier González-Cotta, nombrado para las Meditaciones a la Virgen de la Presentación del Calvario

La hermandad del Calvario, tras acuerdo de cabildo de oficiales el pasado 10 de noviembre, ha designado a Javier González-Cotta para la realización de las meditaciones a Nuestra Señora de la Presentación, que son declamadas durante su traslado al altar mayor de la Magdalena con motivo del inicio de los cultos en su honor. Este acto tendrá lugar el próximo lunes 17 de noviembre a las 21:00.

Javier González-Cotta (Sevilla, 1970), hermano del Calvario y de La Paz, es periodista y escritor. Fundador y director largos años de la revista cultural MERCURIO. Actualmente es colaborador de Opinión y Cultura en 'Diario de Sevilla' (Grupo JOLY). También colabora en El País, ABC y en las revistas Letras Libres y Jot Down Magazine.

Como escritor es autor de los libros Estambul. Miradas, paseos, resuellos (editorial Almuzara) y de Viaje por Galípoli (editorial Pre-Textos). En 2026 publicará Un puente sobre Ivo Andrić sobre el premio Nobel yugoslavo de literatura. Por distintos viajes y cometidos, desde hace años se dedica a su especialidad en Política, Sociedad y Cultura de Turquía a los Balcanes.