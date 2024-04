Jesús Despojado: "La estación de penitencia terminó en la Catedral, teníamos claro el formato de traslado"

Hace poco más de una semana que se cerraban, definitivamente, las puertas de la Capilla del Mayor Dolor, y se posaban en sus mármoles los zancos de los dos pasos de Jesús Despojado. Era Martes Santo por la mañana, una jornada inusual y en la que Sevilla se resarció de un Domingo de Ramos pasado por agua. La cofradía de Jesús Despojado se había refugiado en la Catedral y, en acuerdo con las diferentes autoridades, se estableció esa jornada para el regreso de ambos pasos.

Aquella misma mañana volvieron los pasos de la Cena, también refugiada, y el paso del Señor de la Victoria de la Paz. Varios días después, el hermano mayor de Jesús Despojado ha emitido una carta a sus hermanos explicando los pormenores del Domingo de Ramos, desde la decisión de salir a la calle hasta cómo se gestó la vuelta de la hermandad, con cirios y con acompañamiento musical de capilla. Entre los titulares, destaca que el parte meteorológico se cumplió hasta las seis y media de la tarde y que tenían "diáfano" el formato de regreso, aunque "hemos visto otros traslados que no han tenido nada que ver con el que hicimos".

Reproducimos la carta íntegramente:

Mis queridos hermanos en Cristo Jesús Despojado y su Bendita Madre de Dolores y Misericordia. En primer lugar, permitidme que desearos una muy Feliz Pascua de Resurrección y que el Señor Resucitado os ilumine a todos ya vuestras familias. El acontecimiento que celebramos el pasado Domingo, da sentido a nuestra fe ya nuestras vidas. Quiero, desde estas líneas, dirigirme a todos vosotros tras haber dejado pasar unos días dedicados al análisis y la reflexión de lo vivido el Domingo de Ramos y la mañana del Martes Santo.

Os traslado a todos los grupos humanos que conformáis la Hermandad, en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio, nuestro agradecimiento por vuestra actitud y comportamiento ejemplar a lo largo del Domingo de Ramos y durante el traslado de vuelta. Cuando se presentan situaciones meteorológicas como las acaecidas, las decisiones que se han de tomar están envueltas en múltiples circunstancias que deben ser analizadas en poco espacio de tiempo, pero a la vez en profundidad. Debo de señalaros que en todo momento me sentí respaldado y apoyado por la Junta de Gobierno y el gran convencimiento que extraigo tras el tiempo de análisis ante qué decisión final adoptaríamos, es el que la Hdad tiene un futuro pujante ante la calidad humana del grupo de oficiales con los que cuento. Como Hermano Mayor me siento orgulloso de ellos y honrado por la disponibilidad y entrega hacia la Hdad.

Entrando en pequeños detalles, de los que quiero que seáis conocedores, os indico que los partes meteorológicos con los que contábamos acertaron hasta las seis y media de la tarde aproximadamente, después no se cumplieron, es evidente que la meteorología no es una ciencia exacta, nos quedamos con que hicimos estación de penitencia a la Catedral, no teníamos, por supuesto, intención de permanecer en la Seo, pero la lluvia ya no dio otra opción aunque estaba previsto un profundo recorte en el camino de vuelta.

Con respecto al traslado de vuelta teníamos nítido como queríamos que fuese y esto debía conjugarse con las instrucciones emanadas del Consejo General de Hdades. y Cofradías, del Cabildo Catedral y del Ayuntamiento de la ciudad (Cecop). A saber, camino más corto, pocas parejas con cirios, capilla musical en ambos pasos, ex hermanos mayores escoltando al estandarte corporativo, cuerpo de acólitos y presidencias conformadas por miembros de la Junta de Gobierno, vestidor y camareras honorarias de nuestros Titulares y sobre todo lo que considerábamos más importante todos los hermanos y hermanas, como fieles siguiendo detrás de las andas a Nuestro Señor Despojado y a Nuestra Madre de Dolores y Misericordia.

Ése fue el formato que se adoptó. Hemos visto otros traslados que no han tenido nada que ver con el que hicimos, pero como os he dicho lo tuvimos diáfano desde un primer momento. La estación de penitencia había terminado en el momento en que se anunció en el interior de la Catedral en la tarde del Domingo de Ramos.

Todos sabemos que cualquier decisión que se toma por parte de la Junta de Gobierno puede verse desde múltiples prismas y está sujeta a los análisis e interpretaciones de los hermanos y del mundo cofrade en general, esto es así y no hay vuelta de hoja. Por último, indicaros que nos hemos sentido respaldados y apoyados mayoritariamente y esto es fundamental cuando hemos de tomar decisiones, por ese motivo, cuando llegamos a nuestra Capilla de Ntra. Sra del Mayor Dolor y cerramos las puertas sólo acerté a decir GRACIAS.